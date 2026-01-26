ТСН у соціальних мережах

Меган Маркл з’явилася на публіці в коричневому пальті та з новим відтінком волосся

Меган Маркл продемонструвала кілька образів на фестивалі Санденс, який вони відвідали разом з принцом Гаррі.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Присутня на урочистому заході та прем’єрі фільму «Королеви печива» у Центрі виконавських мистецтв Роуз Вагнер, Меган поспілкувалася з публікою та привернула увагу фотографів. Герцогиня одяглася в довге коричневе оверсайз пальто, яке чудово підкреслювало її каштановий і, схоже, новий, відтінок волосся, яке Меган ідеально вирівняла.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Також вона з’явилася на заході наступного дня ще в одному пальті — цього разу синього кольору від Hmerrick з коміром і поясом на талії. А образ її доповнювали штани від Veronica Beard та джемпер кольору вівсянки.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, фільм «Королеви печива», знятий компанією Сасекських Archewell Productions. Документальний проєкт присвячений групі дівчаток-скауток під час щорічного сезону купівлі печива в Америці. Меган у дитинстві і сама була скауткою, тому ця тема дуже близька до її серця.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

