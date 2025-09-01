ТСН у соціальних мережах

Меган Маркл з’явилася на зніманнях у луку, схожому на вбрання мами принцеси Кейт

Новий образ Меган Маркл викликав розмови серед глядачів її шоу, оскільки він нагадує вихід на публіку мами Кейт Міддлтон.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл у другому сезоні її шоу «З любов’ю, Меган» продемонструвала образ, який нагадує лук мами принцеси Уельської — Керол Міддлтон.

Меган з’явилася на зніманнях одного з епізодів шоу в смугастій сукні сорочці з поясом на талії від Carolina Herrera, яка нагадує образ, в якому 70-річна Керол Міддлтон відвідувала Вімблдонський турнір цього літа в Лондоні.

Меган Маркл на її шоу «З любов’ю, Меган» / © Netflix

Меган Маркл на її шоу «З любов’ю, Меган» / © Netflix

На матері Кейт Міддлтон тоді була смугаста сукня сорочка Beulah London — це, до речі, один із брендів, які часто носить і сама принцеса Уельська.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Смужка стала одним із яскравих трендів сезону, а дизайнери використовують сміливі лінійні візерунки у весняних та осінніх колекціях.

