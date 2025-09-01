- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Меган Маркл з’явилася на зніманнях у луку, схожому на вбрання мами принцеси Кейт
Новий образ Меган Маркл викликав розмови серед глядачів її шоу, оскільки він нагадує вихід на публіку мами Кейт Міддлтон.
Меган Маркл у другому сезоні її шоу «З любов’ю, Меган» продемонструвала образ, який нагадує лук мами принцеси Уельської — Керол Міддлтон.
Меган з’явилася на зніманнях одного з епізодів шоу в смугастій сукні сорочці з поясом на талії від Carolina Herrera, яка нагадує образ, в якому 70-річна Керол Міддлтон відвідувала Вімблдонський турнір цього літа в Лондоні.
На матері Кейт Міддлтон тоді була смугаста сукня сорочка Beulah London — це, до речі, один із брендів, які часто носить і сама принцеса Уельська.
Смужка стала одним із яскравих трендів сезону, а дизайнери використовують сміливі лінійні візерунки у весняних та осінніх колекціях.