Меган Маркл з’явилася на зніманнях у луку, схожому на вбрання мами принцеси Кейт

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл у другому сезоні її шоу «З любов’ю, Меган» продемонструвала образ, який нагадує лук мами принцеси Уельської — Керол Міддлтон.

Меган з’явилася на зніманнях одного з епізодів шоу в смугастій сукні сорочці з поясом на талії від Carolina Herrera, яка нагадує образ, в якому 70-річна Керол Міддлтон відвідувала Вімблдонський турнір цього літа в Лондоні.

Меган Маркл на її шоу «З любов’ю, Меган» / © Netflix

На матері Кейт Міддлтон тоді була смугаста сукня сорочка Beulah London — це, до речі, один із брендів, які часто носить і сама принцеса Уельська.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Смужка стала одним із яскравих трендів сезону, а дизайнери використовують сміливі лінійні візерунки у весняних та осінніх колекціях.