Меган Маркл з’явилася в милому святковому ролику в сорочці, яку носила на Вімблдоні

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Меган поділилася роликом із підписниками в Instagram і дозволила шанувальникам зазирнути у своє домашнє свято, опублікувавши відео у своєму акаунті As Ever в Instagram.

У короткому ролику видно, як вона збирає святкову дошку з м’ясними делікатесами, акуратно розставляючи фрукти, хліб та сири так, щоб вони нагадували кольори американського прапора.

На столі були кавун, чорниця, ожина, малина, полуниця та сир у формі зірочок, а зверху вони були посипані ніжними білими квітами, що надавало літнього відтінку.

Реклама

«Щасливого 4 липня!» — підписала Меган свій пост.

Уважні королівські шанувальники також могли помітити, що Меган була одягнена в смугасту сорочку Ralph Lauren за 666 доларів з перламутровими ґудзиками, яку раніше носила на Вімблдоні 2018 року, коли жила з принцом Гаррі в Британії.

Нагадаємо, сьогодні ми згадуємо день хрещення сина Меган та Гаррі — принца Арчі, яке відбулося 6 липня 2019 року.