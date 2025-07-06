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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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58
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1 хв

Меган Маркл з’явилася в милому святковому ролику в сорочці, яку носила на Вімблдоні

Герцогиня Сассекська опублікувала нове відео у блогу свого бренду As Ever на честь Дня незалежності США.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Меган поділилася роликом із підписниками в Instagram і дозволила шанувальникам зазирнути у своє домашнє свято, опублікувавши відео у своєму акаунті As Ever в Instagram.

У короткому ролику видно, як вона збирає святкову дошку з м’ясними делікатесами, акуратно розставляючи фрукти, хліб та сири так, щоб вони нагадували кольори американського прапора.

На столі були кавун, чорниця, ожина, малина, полуниця та сир у формі зірочок, а зверху вони були посипані ніжними білими квітами, що надавало літнього відтінку.

«Щасливого 4 липня!» — підписала Меган свій пост.

Уважні королівські шанувальники також могли помітити, що Меган була одягнена в смугасту сорочку Ralph Lauren за 666 доларів з перламутровими ґудзиками, яку раніше носила на Вімблдоні 2018 року, коли жила з принцом Гаррі в Британії.

Нагадаємо, сьогодні ми згадуємо день хрещення сина Меган та Гаррі — принца Арчі, яке відбулося 6 липня 2019 року.

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