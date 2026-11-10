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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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209
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Меган Маркл зненацька скасувала свій виступ про безпеку дітей на тлі арешту її батька

Сьогодні принц Гаррі та Меган Маркл мають відвідати Європейський парламент у Брюсселі, щоб обговорити питання безпеки дітей в інтернеті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Раніше планувалося, що герцогиня Сассекська виступить на заході з промовою, як це було минулого року під час її поїздки до Швейцарії.

Подружжя відвідає Європейський парламент на відкритті меморіалу «Втрачений екран», створеного їхнім фондом Archewell на згадку про дітей, які загинули внаслідок шкоди, заподіяної ним у соціальних мережах.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Це їхня перша офіційна поїздка за кордон від моменту повернення до Великої Британії в серпні, і відбудеться лише через кілька днів після того, як батько Меган, Томас Маркл-старший, був звільнений під заставу після явки до американського суду за звинуваченням у зберіганні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.

Меган Маркл супроводжуватиме свого чоловіка принца Гаррі на заході, але вирішила не виступати з промовою. Джерело повідомило виданню The Telegraph: «Зараз вона просто недостатньо сильна емоційно, щоб виступати на публіці».

Кілька днів тому ми повідомляли, що батька Меган Маркл заарештували за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії.

Томас Маркл / © Getty Images

Томас Маркл / © Getty Images

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