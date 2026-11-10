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Меган Маркл зненацька скасувала свій виступ про безпеку дітей на тлі арешту її батька
Сьогодні принц Гаррі та Меган Маркл мають відвідати Європейський парламент у Брюсселі, щоб обговорити питання безпеки дітей в інтернеті.
Раніше планувалося, що герцогиня Сассекська виступить на заході з промовою, як це було минулого року під час її поїздки до Швейцарії.
Подружжя відвідає Європейський парламент на відкритті меморіалу «Втрачений екран», створеного їхнім фондом Archewell на згадку про дітей, які загинули внаслідок шкоди, заподіяної ним у соціальних мережах.
Це їхня перша офіційна поїздка за кордон від моменту повернення до Великої Британії в серпні, і відбудеться лише через кілька днів після того, як батько Меган, Томас Маркл-старший, був звільнений під заставу після явки до американського суду за звинуваченням у зберіганні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.
Меган Маркл супроводжуватиме свого чоловіка принца Гаррі на заході, але вирішила не виступати з промовою. Джерело повідомило виданню The Telegraph: «Зараз вона просто недостатньо сильна емоційно, щоб виступати на публіці».
Кілька днів тому ми повідомляли, що батька Меган Маркл заарештували за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії.