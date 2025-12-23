Меган Маркл зняла в одному відео всі атрибути свята і побажала всім щасливого Різдва

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська показала на відео, як готує напої, їжу та частування — і все це до свята Різдва.

«Всі звуки сезону 🎄

Ось мій особистий список улюблених різдвяних пісень, які ми слухаємо вдома цієї пори року.

Бажаю вам безпечного та затишного Різдва! Насолоджуйтесь!» — написала герцогиня у підписі до відео, в якому з’явилася й сама.

Меган Маркл

Нагадаємо, це Різдво герцог та герцогиня Сассекські планують провести з дітьми та друзями у своєму будинку в Монтесіто, у Каліфорнії. А ось на Новий рік у пари великі плани.