Меган Маркл зняла в одному відео всі атрибути свята і побажала всім щасливого Різдва
Меган Маркл поділилася у своєму блогу відеороликом, на якому зібрала усі атрибути свята.
Герцогиня Сассекська показала на відео, як готує напої, їжу та частування — і все це до свята Різдва.
«Всі звуки сезону 🎄
Ось мій особистий список улюблених різдвяних пісень, які ми слухаємо вдома цієї пори року.
Бажаю вам безпечного та затишного Різдва! Насолоджуйтесь!» — написала герцогиня у підписі до відео, в якому з’явилася й сама.
Нагадаємо, це Різдво герцог та герцогиня Сассекські планують провести з дітьми та друзями у своєму будинку в Монтесіто, у Каліфорнії. А ось на Новий рік у пари великі плани.