ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл знялася у фотосесії з дочкою Лілібет і показала кадри в Мережі

Меган Маркл взяла свою дочку принцесу Лілібет на знімання нового продукту для бренду герцогині As Ever.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган поділилася з шанувальниками рідкісними закулісними кадрами своєї останньої фотосесії, на якій вона разом із дочкою, принцесою Лілібет, зазнімкована великим планом. Вони тримали в руках велику білу квітку, натякаючи на співпрацю бренду з елітною службою доставки квітів High Camp Supply.

Також Маркл опублікувала відео та фотографії, детально показавши, як відбувався процес знімання.

«Маленькі помічниці мами 💫», — написала вона в Instagram. «Закулісні кадри нашої фотосесії для @aseverofficial у нас вдома».

Карусель у Instagram починається з відео, де Маркл розставляє квіти за столом у своєму саду. У середині ролика вона звертається до когось за кадром, запитуючи: «Тобі весело, моя люба?», а потім зі сміхом вигукує: «Арчі!». Після цього Лілібет підбігає до своєї мами, і вони удвох йдуть з кадру».

На двох фотографіях зображено схожу сцену. На першій Маркл та Лілібет наливають воду у вазу, а на другій Маркл розставляє квіти, а її дочка сидить під столом у милій сукні міді.

Також днями герцогиня Сассекська ділилася відео та показувала, як проводить час із дочкою на своїй мініфермі у їхньому будинку в Монтесіто. Показала навіть своїх розкішних курей, які сміливо можуть конкурувати з курями короля Чарльза та Девіда Бекхема.

Дата публікації
Кількість переглядів
404
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie