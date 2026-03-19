Меган Маркл знялася у фотосесії з дочкою Лілібет і показала кадри в Мережі

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган поділилася з шанувальниками рідкісними закулісними кадрами своєї останньої фотосесії, на якій вона разом із дочкою, принцесою Лілібет, зазнімкована великим планом. Вони тримали в руках велику білу квітку, натякаючи на співпрацю бренду з елітною службою доставки квітів High Camp Supply.

Також Маркл опублікувала відео та фотографії, детально показавши, як відбувався процес знімання.

«Маленькі помічниці мами 💫», — написала вона в Instagram. «Закулісні кадри нашої фотосесії для @aseverofficial у нас вдома».

Карусель у Instagram починається з відео, де Маркл розставляє квіти за столом у своєму саду. У середині ролика вона звертається до когось за кадром, запитуючи: «Тобі весело, моя люба?», а потім зі сміхом вигукує: «Арчі!». Після цього Лілібет підбігає до своєї мами, і вони удвох йдуть з кадру».

На двох фотографіях зображено схожу сцену. На першій Маркл та Лілібет наливають воду у вазу, а на другій Маркл розставляє квіти, а її дочка сидить під столом у милій сукні міді.

Також днями герцогиня Сассекська ділилася відео та показувала, як проводить час із дочкою на своїй мініфермі у їхньому будинку в Монтесіто. Показала навіть своїх розкішних курей, які сміливо можуть конкурувати з курями короля Чарльза та Девіда Бекхема.