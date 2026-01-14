Меган Маркл знову хейтять королівські шанувальники: що сталося

Меган Маркл / © Associated Press

Шанувальників королівської родини не вразила одна деталь нової закладки для книжок, випущеної Меган Маркл, вартість якої 18 доларів.

Лімітована серія була створена у співпраці з майстернею в Нью-Форесті та прикрашена золотим написом «Заснула тут», виконаним почерком Меган. Проте шанувальники залишилися незадоволені тим, що герцогиня не вигадала власне послання для закладки, а використала текст іншої компанії.

Один користувач написав у соцмережі X:

«Меган навіть сама не змогла придумати цитату, їй довелося запозичити її і просто написати своїм хитромудрим почерком. Якщо це не відображення усієї кар’єри Меган після „Мегзіту“, то я не знаю, що це таке».

Закладка для книжок бренду Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

А інший користувач вибухнув гнівним повідомленням: «Цілком не дивно, що вона скопіювала закладку з книжки».

«Чому вона думає, що її почерк це те, що потрібно людям? Я просто не розумію. Вона має негарний і не витончений почерк».

Однак інші стали на захист герцогині. Один користувач написав: «Ну, це була колаборація, тому якщо ви так засмучені, зателефонуйте їм і дізнайтеся, скільки екземплярів було випущено. Але обмежена серія означає обмежену серію. Вона була створена, щоб привернути увагу до малого бізнесу у Великій Британії», — цитує express.

А хтось написав: «Ви всі кипите від заздрощів, а Меган тим часом зосереджена на своїй роботі».

Меган Маркл / © Associated Press

Зазначимо, що закладку для книжок було розпродано за лічені хвилини після початку продажів у вівторок. Так що навряд чи Меган засмутиться, навіть якщо й прочитає такі коментарі у соцмережі.