Меган Маркл знову хейтять королівські шанувальники: що сталося
Меган Маркл випустила новий продукт свого бренду "As ever", але шанувальникам не сподобалася одна з його деталей.
Шанувальників королівської родини не вразила одна деталь нової закладки для книжок, випущеної Меган Маркл, вартість якої 18 доларів.
Лімітована серія була створена у співпраці з майстернею в Нью-Форесті та прикрашена золотим написом «Заснула тут», виконаним почерком Меган. Проте шанувальники залишилися незадоволені тим, що герцогиня не вигадала власне послання для закладки, а використала текст іншої компанії.
Один користувач написав у соцмережі X:
«Меган навіть сама не змогла придумати цитату, їй довелося запозичити її і просто написати своїм хитромудрим почерком. Якщо це не відображення усієї кар’єри Меган після „Мегзіту“, то я не знаю, що це таке».
А інший користувач вибухнув гнівним повідомленням: «Цілком не дивно, що вона скопіювала закладку з книжки».
«Чому вона думає, що її почерк це те, що потрібно людям? Я просто не розумію. Вона має негарний і не витончений почерк».
Однак інші стали на захист герцогині. Один користувач написав: «Ну, це була колаборація, тому якщо ви так засмучені, зателефонуйте їм і дізнайтеся, скільки екземплярів було випущено. Але обмежена серія означає обмежену серію. Вона була створена, щоб привернути увагу до малого бізнесу у Великій Британії», — цитує express.
А хтось написав: «Ви всі кипите від заздрощів, а Меган тим часом зосереджена на своїй роботі».
Зазначимо, що закладку для книжок було розпродано за лічені хвилини після початку продажів у вівторок. Так що навряд чи Меган засмутиться, навіть якщо й прочитає такі коментарі у соцмережі.