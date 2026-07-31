Меган Маркл знову порівнюють з принцесою Діаною: у чому причина

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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44-річна герцогиня Сассекська поділилася добіркою фотографій із нещодавньої сімейної подорожі Європою разом із Гаррі та їхніми дітьми — 7-річним принцом Арчі та 5-річною принцесою Лілібет. На світлинах зібрані різні моменти мандрівки родини, яка включала поїздки до Португалії та Великої Британії, а також особливий візит до Алторпа — родового маєтку родини Спенсерів, де провела дитинство принцеса Діана і де вона була похована, повідомляє People.

Мега і Гаррі з сином і донькою / © Instagram Меган Маркл

Серед опубліковани світлин була також фотографія з пляжу, на якій Меган, Гаррі, Арчі та Лілібет разом біжать назустріч хвилям. Увагу королівських оглядачів привернув простий чорний суцільний купальник Меган, бо він нагадав образ принцеси Діани, яка в січні 1993 року під час сімейного відпочинку на острові Невіс була сфотографована в подібному купальнику разом із Гаррі, принцом Вільямом та друзями родини.

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Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Вважається, що під час перебування в Алторпі родина принца Гаррі також відвідала меморіал Діани. Покійна принцеса похована на острові посеред декоративного озера, відомого як Round Oval, у саду Pleasure Garden на території Алторп-парку. Чарльз Спенсер у своїй книзі писав, що віддаленість місця була навмисною: озеро мало «захищати від втручання божевільних і моторошних людей», а густий мул слугував додатковою лінією оборони.

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Брат Діани також розповідав, що його заспокоює думка про те, що принци Вільям і Гаррі можуть приватно відвідувати місце поховання своєї матері.

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