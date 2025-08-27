ТСН у соціальних мережах

346
Меган Маркл знову розкритикувала життя в королівській родині: що вона сказала

Меган Маркл з’явилася в програмі YouTube The Circle і дала нове інтерв’ю ведучій Емілі Чанг. Герцогиня Сассекська поділилася труднощами роботи у королівській сім’ї, розкритикувавши той непростий період.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © youtube.com/bloomberg

В інтерв’ю герцогиня погодилася обговорити своє особисте життя та бізнес її бренду As Ever. Вони з Емілі вирушили до місцевого ресторану, де з’їли бургери і випили пива. Під час бесіди Емілі запитує Меган, як їй вдається бути зрозумілою, будучи герцогинею, і Меган відповідає, що просто говорить щиро, хоч і зізнається, що не завжди це виходило.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

«Все було інакше кілька років тому, коли я не могла так відкрито говорити і мені доводилося постійно носити колготки тілесного кольору. Щиро кажучи, це було не зовсім у моєму стилі», — цитує її журнал Ok!. «Я не бачила колготок із часів фільмів 80-х, коли їх випускали у формі яйця. Це здавалося трохи неприродним. І це безглуздий приклад. Але це приклад того, що коли ти можеш одягатися так, як хочеш, можеш говорити те, що хочеш, і бути правдивим, і можеш з’являтися у просторі справді органічно та автентично, тобто почуватись комфортно у своїй власній шкірі. Звісно, у моєму житті були різні періоди. Але зараз я не відчуваю потреби щось доводити», — сказала Меган.

Нагадаємо, днями герцогиня Сассекська запустила новий сезон свого шоу «З любов’ю, Меган» та вже готує святковий різдвяний випуск.

