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Меган Маркл знову звинуватили в тому, що вона копіює принцесу Кейт: що сталося
6 травня герцогиня Сассекська поділилася у своєму блогу в Instagram фотографією свого сина Арчі.
На милому знімку Арчі зазнімковано спиною до камери на гарному заході сонця.
Але королівські шанувальники звинуватили герцогиню у «копіюванні» своєї невістки принцеси Уельської, яка публікує нові портрети своїх дітей на честь їхніх днів народження. Це традиція, яку Вільям та Кейт дотримуються вже багато років.
«Думаю, вона робить фото, тому що це робить принцеса Кейт. Єдина відмінність у тому, що принцеса Уельська робить набагато кращі фотографії та не приховує, хто її діти. Факт у тому, що її діти набагато відоміші, ніж діти Меган і Гаррі!», — написав один із коментаторів у соцмережах. «Меган не має оригінальних ідей?», — додав інший.
Були й коментарі на кшталт: «Цікаво, чия це була ідея опублікувати фотографії на честь дня народження королівської дитини…».
Ідея публікувати фото на честь дня народження, звісно, не нова. Ця традиція сягає глибоко в минуле британської королівської родини. І, швидше за все, Меган просто слідує їй, як і інші члени сім’ї. Особливо зараз, коли вона завела новий блог у Instagram і в неї з’явився майданчик, де це може робити.
Обличчя принца Арчі не показують через міркування безпеки. Так само, як і обличчя його сестри принцеси Лілібет. І навряд чи коректно дітей Сассекських порівнювати з дітьми Уельських.