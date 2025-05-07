Меган Маркл знову звинуватили в тому, що вона копіює принцесу Кейт: що сталося

Кейт та Меган / © Associated Press

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На милому знімку Арчі зазнімковано спиною до камери на гарному заході сонця.

Але королівські шанувальники звинуватили герцогиню у «копіюванні» своєї невістки принцеси Уельської, яка публікує нові портрети своїх дітей на честь їхніх днів народження. Це традиція, яку Вільям та Кейт дотримуються вже багато років.

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

«Думаю, вона робить фото, тому що це робить принцеса Кейт. Єдина відмінність у тому, що принцеса Уельська робить набагато кращі фотографії та не приховує, хто її діти. Факт у тому, що її діти набагато відоміші, ніж діти Меган і Гаррі!», — написав один із коментаторів у соцмережах. «Меган не має оригінальних ідей?», — додав інший.

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Були й коментарі на кшталт: «Цікаво, чия це була ідея опублікувати фотографії на честь дня народження королівської дитини…».

Ідея публікувати фото на честь дня народження, звісно, не нова. Ця традиція сягає глибоко в минуле британської королівської родини. І, швидше за все, Меган просто слідує їй, як і інші члени сім’ї. Особливо зараз, коли вона завела новий блог у Instagram і в неї з’явився майданчик, де це може робити.

Принц Луї

Обличчя принца Арчі не показують через міркування безпеки. Так само, як і обличчя його сестри принцеси Лілібет. І навряд чи коректно дітей Сассекських порівнювати з дітьми Уельських.