Меган та Гаррі не хочуть показувати публіці обличчя своїх дітей: експерт назвала причину

Меган та Гаррі / © Associated Press

Реклама

Ще коли Гаррі та Меган залишили Британію та стіни королівського палацу, заявивши, що бажають приватності, вони вирішили ростити дітей далеко від очей папараці та широкої публіки.

Пара рідко виставляла своїх дітей напоказ, і лише в деяких випадках, коли публікуються фотографії принца Арчі та принцеси Лілібет, на таких знімках їхні обличчя не видно.

Гаррі та Меган з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

"Гаррі неохоче показує своїх дітей публічно, не з бажання сховати їх, а щоб захистити їхнє приватне життя та безпеку від потенційних загроз", - пояснив раніше друг пари, пише express.

Реклама

Однак Меган нещодавно опублікувала у своїй стрічці фотографію Лілібет. На знімках чотирирічну дівчинку знято з її мамою, але її обличчя також не видно. Експерти знайшли відповідь на запитання, чому ж Сасекські не показують облич своїх дітей.

Постійна учасниця програми Good Morning Britain, Наріндер Каур, висловила свою думку про те, чому герцогиня Сассекська вирішила не показувати обличчя своїх, припустивши, що це пов'язано з негативною реакцією критиків на Меган та Гаррі.

Меган і Гаррі з сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

«Герцогиня Сассекська не зобов'язана показувати обличчя своїх дітей системі, спеціально створеній для того, щоб їх принизити. Мене бавить, як сильно це дратує гейтерів! Якби ви були добрішими, можливо, ми побачили б обличчя британського принца і принцеси», — додала експертка.

Нещодавно дочка Меган – принцеса Лілібет – з'явилася на кадрі з мамою, коли Меган Маркл взяла свою дочку на знімання нового продукту для бренду герцогині As Ever.

Реклама