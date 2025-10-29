- Дата публікації
Меган у білій сорочці, а Гаррі у футболці: подружжя Сассекських несподівано з’явилося на бейсбольному матчі
Герцог та герцогиня Сассекські несподівано з’явилися на бейсбольному матчі у Лос-Анджелесі.
Пара дивилася четверту гру Світової серії 2025 між «Торонто Блю Джейс» та «Лос-Анджелес Доджерс» на стадіоні «Доджер у Лос-Анджелесі.
Меган була одягнена в темні обтислі штани і вільну білу сорочку на ґудзиках, поверх якої одягла чорний жилет. На голові герцогині мала синю бейсболку з логотипом клубу. Також Меган одягла підвіску з червоним серцем на шию та улюблений золотий браслет Сartier Love на зап’ястя.
Принц Гаррі був одягнений у чорний блейзер поверх білої футболки та темні штани.
Пара сиділа у першому ряду, підбадьорюючи гравців команди. А MLB опублікувала відео з прибуття Сассекських на стадіон на каналі X.
А днями Меган показувала, як вони з Гаррі та дітьми Арчі та Лілі готувалися до Геловіна і вирізали гарбузи.