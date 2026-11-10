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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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143
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2 хв

Меган у чорному пальті, а Гаррі у костюмі: Сасекські прибули до Європарламенту

Герцог та герцогиня Сассекські прибули на відкриття меморіалу «Втрачений екран» у Європейському парламенті у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гаррі та Меган

Гаррі та Меган / © Associated Press

Принц Гаррі повинен виступити з промовою на відкритті, тоді як виступ Меган з програмною промовою, як планувалося спочатку, скасовано. Це пов'язано з тим, що вона почувається недостатньо сильною після арешту її батька Томаса Маркла, якого звинувачують у зберіганні дитячої порнографії.

Меморіал «Втрачений екран» – це художня інсталяція, присвячена дітям, які загинули внаслідок насильства в інтернеті. Вона включає великі освітлені короби у формі смартфонів, на яких відображаються фотографії з екрану блокування і особисті послання в пам'ять про загиблих дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

Сьогодні герцогиня одягнена у стриманий монохромний образ у стилі «тихої розкоші», що відповідає осінньо-зимовому сезону та періоду Дня пам'яті. На ній довге чорне пальто з широким коміром і тканинним поясом, зав'язаним на талії, класичні чорні штани трохи розкльошеного силуету та чорні туфлі-човники з гострим носом.

На лівій стороні пальта пришпилений традиційний червоний мак, а образ доповнюють лаконічні золоті сережки і гладка зачіска у вигляді низького пучка, а також виразний макіяж і темний манікюр.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

Принц Гаррі одягнений у класичний костюм темного кольору, білу сорочку та темну краватку з дрібним стриманим візерунком. Він взутий у чорні шкіряні класичні туфлі на шнурівці. На лівому лацкані піджака принца пришилий традиційний червоний мак, а на правому зап'ясті видно його звичні плетені браслети.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, батько Меган зараз перебуває під домашнім арештом і носить електронний браслет після звільнення під заставу. До арешту він заперечував висунуті проти нього звинувачення та претензії.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

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