Меган за це критикували: королева Камілла та Меланія Трамп одягли шпильки на захід на траві
Королева Камілла не вперше з'являється у такому взутті в такому місці.
Під час чотириденного державного візиту до США королева Камілла та перша леді Меланія Трамп відвідали прийом у саду, організований послом Великої Британії у США сером Крістіаном Тернером. Її Величність обрала для виходу білу сукню від Anna Valentine та туфлі від Eliot Zed на підборах, у яких було не дуже зручно йти травою.
Меланія Трамп була в ще більш високих шпильках, але теж чудово впоралася із завданням.
Раніше, нагадаємо, королева Камілла вже з'являлася на фестивалі Дербі на іподромі Епсом, де проходили її улюблені кінні змагання. Тоді Її Величність також дефілювала на підборах по траві.
Герцогині Сассекській Меган, пам'ятається, за це діставалося від преси, коли вона та її чоловік принц Гаррі жили у Британії, і навіть після того, як пара переїхала жити до США.