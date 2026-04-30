ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Меган за це критикували: королева Камілла та Меланія Трамп одягли шпильки на захід на траві

Королева Камілла не вперше з'являється у такому взутті в такому місці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла та Меланія Трамп

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Під час чотириденного державного візиту до США королева Камілла та перша леді Меланія Трамп відвідали прийом у саду, організований послом Великої Британії у США сером Крістіаном Тернером. Її Величність обрала для виходу білу сукню від Anna Valentine та туфлі від Eliot Zed на підборах, у яких було не дуже зручно йти травою.

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп була в ще більш високих шпильках, але теж чудово впоралася із завданням.

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, королева Камілла вже з'являлася на фестивалі Дербі на іподромі Епсом, де проходили її улюблені кінні змагання. Тоді Її Величність також дефілювала на підборах по траві.

Королева Камілла, Дональд Трамп, король Чарльз і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла, Дональд Трамп, король Чарльз і Меланія Трамп / © Associated Press

Герцогині Сассекській Меган, пам'ятається, за це діставалося від преси, коли вона та її чоловік принц Гаррі жили у Британії, і навіть після того, як пара переїхала жити до США.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie