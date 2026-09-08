Меланія і Дональд Трампи майже не розмовляють: що відбувається у шлюбі президентського подружжя

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

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У Мережі знову обговорюють стосунки Дональда і Меланії Трампів. Журналіст і біограф американського президента Майкл Вулфф стверджує, що подружжя нібито майже не спілкується, а перша леді проводить дедалі менше часу поруч із чоловіком.

Про це пише Yahoo! News.

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За словами Вулффа, Меланія начебто уникала деяких заходів, на яких мала бути присутня виконавча помічниця президента Наталі Гарп. Водночас офіційних підтверджень конфлікту або розриву між подружжям немає, а самі Трампи ці припущення не коментували.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Чутки посилилися через рідкісні виходи першої леді. За підрахунками журналістів, протягом перших семи місяців 2026 року Меланія з’являлася на публіці лише у 38 днів. Улітку вона пропустила кілька важливих заходів, на яких був присутній її чоловік.

Меланія Трамп / © Associated Press

Натомість Наталі Гарп практично постійно супроводжує Дональда Трампа — під час офіційних поїздок, публічних виступів і відвідування його гольф-клубів. Вона працює з матеріалами для соцмереж президента та роздруковує для нього новини й дописи, через що отримала прізвисько «людина-принтер».

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Особливу увагу привернули оприлюднені особисті листи, які Гарп нібито надсилала Трампу. Однак доказів того, що їхні стосунки виходять за межі робочих, немає. У Білому домі помічницю назвали однією з найвідданіших і найпрацьовитіших співробітниць у команді президента.

Наталі Гарп / © Associated Press

Варто зазначити, що твердження про проблеми у шлюбі Трампів ґрунтуються на словах Вулффа та неназваних джерел. Представники президента і першої леді їх офіційно не підтверджували.

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