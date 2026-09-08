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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
2 хв

Меланія і Дональд Трампи майже не розмовляють: що відбувається у шлюбі президентського подружжя

Біограф американського президента заявив про серйозне віддалення подружжя, тоді як дедалі більше часу поруч із Трампом проводить його помічниця Наталі Гарп.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

У Мережі знову обговорюють стосунки Дональда і Меланії Трампів. Журналіст і біограф американського президента Майкл Вулфф стверджує, що подружжя нібито майже не спілкується, а перша леді проводить дедалі менше часу поруч із чоловіком.

Про це пише Yahoo! News.

За словами Вулффа, Меланія начебто уникала деяких заходів, на яких мала бути присутня виконавча помічниця президента Наталі Гарп. Водночас офіційних підтверджень конфлікту або розриву між подружжям немає, а самі Трампи ці припущення не коментували.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Чутки посилилися через рідкісні виходи першої леді. За підрахунками журналістів, протягом перших семи місяців 2026 року Меланія з’являлася на публіці лише у 38 днів. Улітку вона пропустила кілька важливих заходів, на яких був присутній її чоловік.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Натомість Наталі Гарп практично постійно супроводжує Дональда Трампа — під час офіційних поїздок, публічних виступів і відвідування його гольф-клубів. Вона працює з матеріалами для соцмереж президента та роздруковує для нього новини й дописи, через що отримала прізвисько «людина-принтер».

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Дональд Трамп і Наталі Гарп / © Associated Press

Особливу увагу привернули оприлюднені особисті листи, які Гарп нібито надсилала Трампу. Однак доказів того, що їхні стосунки виходять за межі робочих, немає. У Білому домі помічницю назвали однією з найвідданіших і найпрацьовитіших співробітниць у команді президента.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Варто зазначити, що твердження про проблеми у шлюбі Трампів ґрунтуються на словах Вулффа та неназваних джерел. Представники президента і першої леді їх офіційно не підтверджували.

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