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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
841
Час на прочитання
2 хв

Меланія і Дональд Трампи розлучаються через його помічницю: що відомо про гучні чутки

У соцмережах поширили інформацію про нібито розрив президентського подружжя, однак жодних доказів цього немає.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Меланія і Дональд Трампи розлучаються через його помічницю: що відомо про гучні чутки

© Associated Press

У Мережі з’явилися чутки, що президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп нібито вирішили розійтися. Причиною назвали буцімто близькі стосунки американського лідера з його помічницею Наталі Гарп.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Про це пише видання News Meaww.

Ці заяви опублікував у соцмережі Х користувач Марк Слапінскі, який називає себе канадським журналістом і політичним оглядачем. Він стверджував, що подружжя вже не спілкується, а Меланія нібито відмовилася від подальших спільних появ із чоловіком. Дописи швидко набрали сотні тисяч переглядів, а непідтверджена інформація почала активно поширюватися в Мережі.

Скрин

Скрин

Однак жодних офіційних підтверджень розриву немає. Дональд і Меланія Трампи, їхні представники та Білий дім не робили заяв про розставання або розлучення подружжя. Автори фактчеку також не знайшли повідомлень про це в авторитетних медіа. Твердження про роман президента з Наталі Гарп так само не підкріплені доказами.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Чутки виникли на тлі підвищеної уваги до помічниці Трампа, яка часто супроводжує його під час офіційних поїздок і заходів. Гарп також допомагає президентові працювати з матеріалами для соцмереж та передає йому роздруковані статті й дописи, за що в його оточенні отримала прізвисько «людина-принтер». У Білому домі її називали відданою та працьовитою співробітницею.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Отже, повідомлення про те, що Меланія і Дональд Трамп офіційно розійшлися через Наталі Гарп, наразі є безпідставною чуткою.

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