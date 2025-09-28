Меланія Трамп повторила лук британської королівської особи: кому пасує більше

Герцогиня Софі та Меланія Трамп / © Getty Images

Реклама

Перша леді США та принцеса Кейт вирушили на прогулянку садами у Фрогморі. Тоді перша леді мала стильний вигляд в замшевому жакеті від американського бренду Ralph Lauren з поясом коричневого кольору, укорочених штанях молочного кольору від Loro Piana та туфлях Roger Vivier на пласкій підошві з фірмовою золотою пряжкою спереду.

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Associated Press

У схожому жакеті на публіці раніше з’являлася герцогиня Единбурзька Софі, вона одягала його для фотосесії на честь святкування 25-річчя її шлюбу з принцом Едвардом.

Принц Едвард і герцогиня Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

А також багато разів з’являлася у ньому на публічних заходах. Наприклад, відвідувала Міжнародні Гран-прі з драйвінгу в екіпажах четвертого дня Королівського кінного шоу у Віндзорі 2024 року у Гоум-парку.

Реклама

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через теплий прийом королівської родини президента США Трампа та його дружини Меланії, дружина відомого британського актора вирішила повернути орден Британської імперії монарху.