Меланія Трамп повторила лук британської королівської особи: кому пасує більше
Під час нещодавнього візиту до Великої Британії Меланія Трамп продемонструвала стильний аутфіт, який обрала для прогулянки з принцесою Уельською Кейт, і він дуже нагадував образ іншої королівської особи.
Перша леді США та принцеса Кейт вирушили на прогулянку садами у Фрогморі. Тоді перша леді мала стильний вигляд в замшевому жакеті від американського бренду Ralph Lauren з поясом коричневого кольору, укорочених штанях молочного кольору від Loro Piana та туфлях Roger Vivier на пласкій підошві з фірмовою золотою пряжкою спереду.
У схожому жакеті на публіці раніше з’являлася герцогиня Единбурзька Софі, вона одягала його для фотосесії на честь святкування 25-річчя її шлюбу з принцом Едвардом.
А також багато разів з’являлася у ньому на публічних заходах. Наприклад, відвідувала Міжнародні Гран-прі з драйвінгу в екіпажах четвертого дня Королівського кінного шоу у Віндзорі 2024 року у Гоум-парку.
