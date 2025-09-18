ТСН у соціальних мережах

Меланія Трамп стала мемом через капелюшок: смішні світлини першої леді на яких вона "ховається"

Цей елегантний образ першої леді став приводом для обговорень і жартів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді Америки — 55-річна Меланія Трамп — вирушила цього тижня зі своїм чоловіком президентом Дональдом Трампом до Великої Британії. Президентське подружжя відвідало Лондон із державним візитом, під час якого вони зустрілися з королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцесою Кейт і принцом Вільямом.

Під час першої появи на публіці Меланія викликала фурор сірим костюмом від Модного дому Dior, який доповнив фіолетовий фетровий капелюх з широкими крисами. Образ першої леді, безумовно, був дуже елегантним і витриманий у стилі New Look, але дизайн капелюха виявився невдалим.

Головний убір практично повністю закривав обличчя Меланії, через що на більшості фотографій його просто не було видно. А в моментах, коли вона нахиляла голову — знімки вийшли просто комічними.

Інтернет одразу ж вибухнув жартами щодо капелюшка першої леді, а ми ж пропонуємо подивитися на деякі її кумедні фотографії в цьому аксесуарі, на яких вона начебто ховається.

Увечері того ж дня перша леді прийшла на вечерю в яскраво-жовтій сукні з відкритими плечима від Carolina Herrera, доповненій бузковим поясом, туфлями на підборах Manolo Blahnik і прикрасами зі смарагдами та діамантами.

