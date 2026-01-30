ТСН у соціальних мережах

46
1 хв

Меланія Трамп у чорному вбранні від Dolce & Gabbana і на лубутенах презентувала фільм про себе

Перша леді США в образі total black з’явилася з чоловіком-президентом на прем’єрному показі документальної стрічки «Меланія».

Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про себе «Меланія» від Amazon MGM Studios у Меморіальному центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Разом із нею на захід прийшов її чоловік-президент Дональд Трамп. Вони вийшли на фотозону, тримаючись за руки.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Перед публікою перша леді постала у стриманому образі від Dolce & Gabbana. На ній був чорний приталений жакет із чорними ґудзиками і спідниця міді. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем із металевою пряжкою. Взула Меланія чорні лаковані пітонові гостроносі туфлі на високих шпильках Christian Louboutin.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дружина президента зробила гарне укладання з локонами, насичений макіяж із щільним шаром тонального крему, бронзовими рум’янами, пишними віями і ніжно-рожевим блиском, а також молочний манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у синій костюм, білу сорочку і синю краватку з червоними цятками, які він скомбінував із чорними лакованими туфлями.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

У фільмі показали останні 20 днів підготовки до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Зосереджено увагу на підготовці Меланії до своєї ролі у цьому президентському терміні.

