Суспільство
255
1 хв

Меланія Трамп у діловому костюмі і з гарними локонами з’явилася на зустрічі

Перша леді США обрала для своєї появи чорно-білий лук.

Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп продемонструвала на зустрічі в Білому домі у Вашингтоні новий діловий образ.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді з’явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з однобортного жакета і прямих штанів, та в білій сорочці з прихованими ґудзиками. Взута вона була в чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем з пишними віями, чорним олівцем, яким підкреслила очі, та ніжно-рожевим блиском на губах, а також молочним манікюром. На руках у неї були каблучки з діамантами.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у чорному ансамблі від Dolce & Gabbana і на лубутенах презентувала фільм про себе «Меланія».

255
