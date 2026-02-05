- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Меланія Трамп у діловому костюмі і з гарними локонами з’явилася на зустрічі
Перша леді США обрала для своєї появи чорно-білий лук.
Меланія Трамп продемонструвала на зустрічі в Білому домі у Вашингтоні новий діловий образ.
Перша леді з’явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з однобортного жакета і прямих штанів, та в білій сорочці з прихованими ґудзиками. Взута вона була в чорні гостроносі туфлі на шпильках.
Аутфіт перша леді доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем з пишними віями, чорним олівцем, яким підкреслила очі, та ніжно-рожевим блиском на губах, а також молочним манікюром. На руках у неї були каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Меланія Трамп у чорному ансамблі від Dolce & Gabbana і на лубутенах презентувала фільм про себе «Меланія».