Меланія Трамп у лаконічному, але продуманому до дрібниць луку, приїхала до лікарні

Перша леді США обрала сукню улюбленого фасону та підкреслила талію.

Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп напередодні Дня святого Валентина здійснила візит до закладу The Children’s Inn at the National Institutes of Health 11 лютого. У цьому центрі мешкають діти та молоді люди з рідкісними та серйозними захворюваннями під час клінічних випробувань.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США зустрілася з пацієнтами та поспілкувалась з ними. Захід відбувся у доволі невимушеній атмосфері та з тематикою Дня закоханих, адже стіл та декорації були яскравими і з сердечками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Однак було помітно, що образ Меланії Трамп, хоч і лаконічний та стриманий, але ретельно продуманий, як часто буває і у королівських осіб. Кожна деталь гардеробу підібрана у колір та відповідно до стилю пані Трамп.

Зокрема вона поєднала сукню-сорочку з довгими рукавами та золотими ґудзиками з широким поясом винного відтінку та замшевими туфлями на підборах.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Також цього разу прикраси Меланія підібрала золоті — дві широкі каблучки, які носила на безіменних пальцях обох рук.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

А ось зачіска першої леді була як завжди ідеальною і з чубчиком-шторкою, який вона вкладає у вишукані легкі локони.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Візит дружини Дональда Трампа до цього медичного центру відбувся через кілька днів після прем’єри її автобіографічного документального фільму, який зосереджений на місяцях, що передували президентській інавгурації у січні 2025 року.

