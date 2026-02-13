- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 1 хв
Меланія Трамп у лаконічному, але продуманому до дрібниць луку, приїхала до лікарні
Перша леді США обрала сукню улюбленого фасону та підкреслила талію.
Меланія Трамп напередодні Дня святого Валентина здійснила візит до закладу The Children’s Inn at the National Institutes of Health 11 лютого. У цьому центрі мешкають діти та молоді люди з рідкісними та серйозними захворюваннями під час клінічних випробувань.
Перша леді США зустрілася з пацієнтами та поспілкувалась з ними. Захід відбувся у доволі невимушеній атмосфері та з тематикою Дня закоханих, адже стіл та декорації були яскравими і з сердечками.
Однак було помітно, що образ Меланії Трамп, хоч і лаконічний та стриманий, але ретельно продуманий, як часто буває і у королівських осіб. Кожна деталь гардеробу підібрана у колір та відповідно до стилю пані Трамп.
Зокрема вона поєднала сукню-сорочку з довгими рукавами та золотими ґудзиками з широким поясом винного відтінку та замшевими туфлями на підборах.
Також цього разу прикраси Меланія підібрала золоті — дві широкі каблучки, які носила на безіменних пальцях обох рук.
А ось зачіска першої леді була як завжди ідеальною і з чубчиком-шторкою, який вона вкладає у вишукані легкі локони.
Візит дружини Дональда Трампа до цього медичного центру відбувся через кілька днів після прем’єри її автобіографічного документального фільму, який зосереджений на місяцях, що передували президентській інавгурації у січні 2025 року.