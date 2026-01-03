Меланія Трамп у срібних сукнях: п’ять гламурних образів першої леді США

Меланія Трамп / © Getty Images

Під час першої та другої каденції Дональда Трампа Меланія Трамп активно демонструє на заходах розкішні вбрання від відомих брендів. Одним із відтінків, який пані Трамп доволі часто обирає для вечірніх виходів є срібний, тому пропонуємо згадати її найрозкішніші подібні гламурні вбрання.

Дзеркальна сукня з поясом

Це вбрання перша леді обрала для святкування Нового 2026 року у своєму з чоловіком маєтку у Флориді. Дзеркальна сукня була від бренду The New Arrivals, мала глибоке декольте, повністю була розшита лелітками, а на талії вбрання прикрашав тонкий пояс. Вбрання вона доповнила гламурними туфлями зі стразами.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Сукня нижче колін

Зустрічала 2023 рік пані Трамп у сукні від Dolce & Gabbana з довгими рукавами та довжиною нижче колін. Вбрання було повністю розшите лелітками, а носила Меланія його з туфлями Christian Louboutin на високих підборах.

Меланія та Дональд Трампи / © Getty Images

Сукня з напуском

Це романтичне і вишуке вбрання перша леді США обрала для прийому у Білому домі. Сукня була від бренду Monique Lhuillier і її прикрашав на талії елегантний чорний оксамитовий бант.

Меланія та Дональд Трампи / © Getty Images

Сукня з прозорим подолом

Сукню від Chanel із колекції весна-літо 2018 Меланія Трамп одягла для прийому у Білому дому президента Франції та його дружину. В зоні декольте та на подолі вбрання було прозорим.

Меланія та Дональд Трампи / © Getty Images

Сукня з довгими рукавами

На концерт в Італії перша леді обрала вбрання від одного із своїх улюблених брендів Dolce & Gabbana із колекції весна-літо 2017 і доповонила її взуттям Dolce & Gabbana. Сукня мала рукавами з напуском і повністю була всипана стразами.