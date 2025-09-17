Меланія Трамп відмовилася присідати в реверансі перед Каміллою і Чарльзом: в чому причина

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Реклама

Президентське подружжя зустрічали принц і принцеса Уельські після того, як їхній вертоліт приземлився на території Віндзорського замку. Потім вони пройшли разом з Кейт і Вільямом до місця, де на них вже чекали король Чарльз і королева Камілла.

Під час привітання деякі спостерігачі зазначили, що 79-річний президент не вклонився монарху, а 55-річна перша леді не зробила реверансу, потискуючи руки Чарльзу та Каміллі, а також Вільяму та Кейт. Однак це не є порушенням протоколу.

Меланія Трамп, Дональд Трамп, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

«Обов’язкових правил поведінки при зустрічі з членом королівської сім’ї немає, але багато хто бажає дотримуватися традиційних правил», — йдеться на сайті королівської родини Британії. «Для чоловіків це уклін (тільки головою), а жінки роблять невеликий реверанс. Інші воліють просто потиснути руку у звичайний спосіб», — пише People.

Реклама

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, коли Дональд Трамп приїжджав до країни з візитом 2018 року під час свого першого президентського терміну, він також просто потис руку королеві Єлизаветі II, спровокувавши розмови про те, чи не порушив він королівський протокол.

Також Дональд Трамп зробив кілька компліментів принцесі Уельській. Очевидно, він був дуже радий її бачити після важкого для Кейт минулого року, коли вона лікувалася від раку.