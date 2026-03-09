- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 1 хв
Меланія Трамп відвідала траурний захід і одяглася стримано
Перша леді США та її чоловік-президент вшанували загиблих.
Перша леді США має чудовий смак, однак також любить нестандартні підходи до образів, адже на відміну від інших дружин президентів Америки вона часто носить на офіційні заходи штанні костюми-смокінги, може одягти яскраві штани у квіти чи блискучу сукню. Однак якщо справа стосується офіційних траурних заходів, то пані Трамп завжди стримана, що знову продемонструвала у Делавері, де її сфотографували з чоловіком.
Президент та перша леді відвідали церемонію повернення тіл військових, які загинули внаслідок удару безпілотника по командному центру в Кувейті після того, як США та Ізраїль розпочали свою військову кампанію проти Ірану.
Меланія Трамп обрала класичне чорне пальто з ґудзиками, яке доповнила шарфом та шкіряними чоботами на високих підборах. Волосся перша леді уклала в улюблену зачіску з легкими хвилями, а також зробила макіяж, у якому підкреслила очі, та нафарбувала губи рожевою помадою.
Також на фото потрапили віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс, яка зараз вагітна четвертою дитиною.