Меланія Трамп відвідала траурний захід і одяглася стримано

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Перша леді США має чудовий смак, однак також любить нестандартні підходи до образів, адже на відміну від інших дружин президентів Америки вона часто носить на офіційні заходи штанні костюми-смокінги, може одягти яскраві штани у квіти чи блискучу сукню. Однак якщо справа стосується офіційних траурних заходів, то пані Трамп завжди стримана, що знову продемонструвала у Делавері, де її сфотографували з чоловіком.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Президент та перша леді відвідали церемонію повернення тіл військових, які загинули внаслідок удару безпілотника по командному центру в Кувейті після того, як США та Ізраїль розпочали свою військову кампанію проти Ірану.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп обрала класичне чорне пальто з ґудзиками, яке доповнила шарфом та шкіряними чоботами на високих підборах. Волосся перша леді уклала в улюблену зачіску з легкими хвилями, а також зробила макіяж, у якому підкреслила очі, та нафарбувала губи рожевою помадою.

Також на фото потрапили віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс, яка зараз вагітна четвертою дитиною.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press