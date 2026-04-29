Суспільство
352
2 хв

Меланія Трамп з’явилася на зустрічі з монархами в солом’яному капелюсі та вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру

Перша леді США продемонструвала вишуканий ніжний ансамбль.

Аліна Онопа
Королева Камілла і Меланія Трамп

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп організували в Білому домі урочисту церемонію зустрічі короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли, які приїхали до Вашингтона з офіційним візитом. Усі разом вони вийшли на балкон і привітали присутніх.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для такої події перша леді обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з приталеного жакета з золотими застібками та спідниці-олівця довжини міді. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Свій аутфіт Меланія доповнила пітоновими молочними туфлями на високих шпильках.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Головним акцентом її луку був солом’яний широкополий капелюх із молочною стрічкою, який нагадував британську королівську естетику.

Меланія Трамп / © Associated Press

На обличчі у Меланії був ніжний макіяж, з-під головного убору вигладала її елегантна зачіска, а вуха вона прикрасила сережками-цвяшками з жовтими діамантами. На одній зі світлин перша леді постала в сонцезахисних окулярах з коричневою оправою від Ray-Ban.

Меланія Трамп / © Associated Press

До речі, образ Меланії перегукувався зі стилем королеви Камілли, яка також обрала світлий ансамбль і капелюх. Такий ненав’язливий модний діалог мав особливо символічний вигляд на тлі дипломатичної зустрічі.

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла, Меланія Трамп і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на державну вечерю з британськими монархами в Білому домі одягла кутюрну блідо-рожеву сукню максі від Dior.

