Меланія Трамп з’явилася на зустрічі з монархами в солом’яному капелюсі та вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру
Перша леді США продемонструвала вишуканий ніжний ансамбль.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп організували в Білому домі урочисту церемонію зустрічі короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли, які приїхали до Вашингтона з офіційним візитом. Усі разом вони вийшли на балкон і привітали присутніх.
Для такої події перша леді обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з приталеного жакета з золотими застібками та спідниці-олівця довжини міді. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.
Свій аутфіт Меланія доповнила пітоновими молочними туфлями на високих шпильках.
Головним акцентом її луку був солом’яний широкополий капелюх із молочною стрічкою, який нагадував британську королівську естетику.
На обличчі у Меланії був ніжний макіяж, з-під головного убору вигладала її елегантна зачіска, а вуха вона прикрасила сережками-цвяшками з жовтими діамантами. На одній зі світлин перша леді постала в сонцезахисних окулярах з коричневою оправою від Ray-Ban.
До речі, образ Меланії перегукувався зі стилем королеви Камілли, яка також обрала світлий ансамбль і капелюх. Такий ненав’язливий модний діалог мав особливо символічний вигляд на тлі дипломатичної зустрічі.
Нагадаємо, Меланія Трамп на державну вечерю з британськими монархами в Білому домі одягла кутюрну блідо-рожеву сукню максі від Dior.