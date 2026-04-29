Меланія Трамп з’явилася на зустрічі з монархами в солом’яному капелюсі та вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп організували в Білому домі урочисту церемонію зустрічі короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли, які приїхали до Вашингтона з офіційним візитом. Усі разом вони вийшли на балкон і привітали присутніх.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для такої події перша леді обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з приталеного жакета з золотими застібками та спідниці-олівця довжини міді. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Свій аутфіт Меланія доповнила пітоновими молочними туфлями на високих шпильках.

Головним акцентом її луку був солом’яний широкополий капелюх із молочною стрічкою, який нагадував британську королівську естетику.

Меланія Трамп / © Associated Press

На обличчі у Меланії був ніжний макіяж, з-під головного убору вигладала її елегантна зачіска, а вуха вона прикрасила сережками-цвяшками з жовтими діамантами. На одній зі світлин перша леді постала в сонцезахисних окулярах з коричневою оправою від Ray-Ban.

Меланія Трамп / © Associated Press

До речі, образ Меланії перегукувався зі стилем королеви Камілли, яка також обрала світлий ансамбль і капелюх. Такий ненав’язливий модний діалог мав особливо символічний вигляд на тлі дипломатичної зустрічі.

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла, Меланія Трамп і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на державну вечерю з британськими монархами в Білому домі одягла кутюрну блідо-рожеву сукню максі від Dior.

