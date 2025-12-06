Меланія Трамп знову сяє: перша леді Америки прийшла на концерт у вишуканому образі

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом Трампом відвідала ексклюзивний та закритий концерт відомого італійського виконавця Андреа Бочеллі у Білому домі, який також є другом їхньої родини.

Камерний концерт відбувся у Східній кімнаті Білого дому, а присутні на ньому були лише обрані гості. Саме того для вечірньої події перша леді обрала італійський бренд сукні — чорне елегантне вбрання від відомого Модного дому Valentino.

Меланія та Дональд Трампи / © Getty Images

Меланія Трам мала дуже вишуканий вигляд, а її сукня, хоч і була однотонною, все ж мала одну оригінальну деталь — сітчасту вставку на декольте оформлену у знаменитому фестончатому дизайні. Також Меланія носила з сукнею чорні туфлі із золотими пряжками, зробила вечірній макіяж та свою фірмову зачіску.

Андреа Бочеллі теж був помічений того вечора. Співак прибув у Білий дім зі своєю дружиною Вероникою Берті.

Андреа Бочеллі та Вероникою Берті / © Associated Press

Накруги на фото можна помітити святкові вогники та різдвяні декорації. Прикраси з’явилися у залах Білого дому згідно традиції, коли перша леді США прикрашає резиденцію до свят. Цього року Меланія Трамп презентувала прикраси 1 грудня, а тема декору звучить так: «Дім там, де серце».