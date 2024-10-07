Меланія проти Трампа: експерша леді США зробила гучні заяви напередодні виходу мемуарів

Меланія Трамп опублікувала у соцмережі відео у якому вона розповіла про свою нову книжку мемуарів "Меланія", яка виходить у світ завтра, 8 жовтня. У ній експерша леді заявила: "Коли йдеться про індивідуальну свободу – фундаментальне право, яке є у всіх жінок від народження, не може бути жодних компромісів. Що насправді означає фраза "моє тіло, мій вибір"?"

У мемуарах вона зробила гучні заяви на підтримку права жінок на аборти.

"Неймовірно важливо гарантувати жінкам право самостійно вирішувати про свої пріоритети щодо того, чи заводити їм дітей, — пише Меланія. — Водночас вони мають керуватися своїми власними переконаннями і не залежати від будь-якого втручання чи тиску з боку влади.

Чому хтось інший, а не сама жінка може вирішувати, що їй робити зі своїм власним тілом? Фундаментальне право жінки на індивідуальну свободу, на своє власне життя гарантує їй владу переривати вагітність, якщо вона того бажає.

Обмежувати право жінок на вибір, чи переривати небажану вагітність – те саме, що відмовляти їй у контролі над власним тілом. Я пронесла ці переконання через все своє свідоме життя", – зазначила Меланія.

Її позиція суперечить діям її чоловіка Дональда Трампа, який, будучи президентом, допоміг скасувати історичне рішення 1973 року Верховного суду США у справі "Роу проти Вейда", яке дозволяло аборти на федеральному рівні.

Після цього право жінок на аборти почало регулюватися окремими штатами США і деякі з них фактично ввели заборону на переривання вагітності у більшості випадків.

Під час передвиборчої кампанії 2024 року право на аборти стало одним із найобговорюваніших. Багато жінок у США побоюються, що у разі перемоги Трамп піде на нові обмеження, і це не подобається навіть значній частині прихильників Республіканської партії.

Протягом кампанії Дональд по-різному коментував проблему права на аборти, але нещодавно вперше пообіцяв накласти вето на закон про федеральну заборону абортів, якщо його будь-коли буде прийнято Конгресом.

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