Меланія Трамп у день президентських виборів: порівнюємо образи різних років першої леді США

Дружина Дональда Трампа і 2016-го, і 2024-го була поруч із чоловіком у цей важливий для його кар'єри момент.

8 листопада 2016 року Меланія супроводжувала Дональда на виборчу дільницю у Нью-Йорку, де подружжя тоді мешкало. Вона була в білій короткій сукні та верблюжого кольору пальті із золотими ґудзиками. Меланія також одягла великі чорні окуляри від сонця – незмінний аксесуар у її образах.

Меланія та Дональд Трамп на виборах 2016 року / Фото: Getty Images

Цього року Меланія приїхала на виборчу дільницю у Флориді у чорній сукні-сорочці у дрібний гороховий принт та шкіряних туфлях-човниках на шпильці. Вона зробила світлий манікюр, її волосся також було пофарбоване у світліший відтінок, а на обличчі знову були темні окуляри. Можливо, носить їх Меланія для того, щоб сховати очі від спалахів фотокамер, які супроводжують її чоловіка, кандидата у президенти всюди.

Дональд та Меланія Трамп, вибори в США 2024 року / Фото: Associated Press

Дональд та Меланія Трамп, вибори в США 2024 року / Фото: Associated Press

Також хочеться пригадати, який вигляд мала перша леді на вечірці передвиборчого вечора в готелі New York Hilton Midtown у Нью-Йорку 9 листопада 2016 року, коли її чоловік переміг на виборах США вперше. Тоді на Меланії був молочний комбінезон на одне плече та діамантовий браслет на зап'ясті.

Меланія та Дональд Трамп на виборах 2016 року / Фото: Getty Images

2024 року Дональд та Меланія також вітали натовп у конференццентрі округу Палм-Біч під час вечірки з нагоди нічного чергування у передвиборчих перегонах. Меланія з'явилася в сірому жакеті та спідниці середньої довжини, взута у шкіряні човники на високих шпильках і за руку з чоловіком.

Меланія та Дональд Трамп та їхній син Беррон, вибори в США 2024 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми також зібрали десять несподіваних фактів, які відрізняють Меланію Трамп від інших перших леді США.

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