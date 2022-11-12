Меланія у золотій сукні, Марла – у блакитній: Дональд Трамп на весіллі сфотографувався з нинішньою і колишньою дружинами

Дональд Трамп і його ексдружина Марла Мейплз видали свою доньку Тіффані заміж.

Сьогодні, 12 листопада, молодша донька експрезидента США Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп вийшла заміж за 25-річного ліванського мільярдера Майкла Булоса. Весілля влаштували у розкішній резиденції Трампа - Мар-а-Лаго у Флориді, на яке запросили понад 250 гостей.

На весілля 76-річний Дональд прийшов разом зі своєю 52-річною дружиною Меланією Трамп.

На фансторінці місіс Трамп в Instagram опублікували світлина з весілля, на якій експрезидент зазнімкований з Меланією та своєю колишньою дружиною і матір'ю Тіффані – 59-річною Марлою Мейплз.

Обидві жінки мали розкішний вигляд. Меланія підкреслила струнку фігуру асиметричною золотою сукнею з драпуванням. Аутфіт вона доповнила золотистими туфлями-човниками, гарним укладанням з локонами і улюбленим макіяжем смокі айс.

Дональд і Меланія Трамп/Instagram vivianeboulos

Мейплз віддала перевагу блакитній асиметричній сукні з рюшами з одного боку. Вона також зробила зачіску з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були сережки-кільця, а на руці – браслет.

Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку.

Нагадаємо, для весілля Тіффані Трамп обрала білу сукню-бюст'є, розшиту зверху перлами, довжини міді з вишитою камінням квітковою аплікацією на талії.

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