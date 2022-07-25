Мемуарам бути: стало відомо, коли вийде книжка принца Гаррі і в якому світлі там постане королева Єлизавета II

Раніше ходили чутки, що мемуари принца Гаррі, в яких він розповість про своє життя у королівській родині, не вийдуть 2022 року. Але зараз повідомляється, що роботу було закінчено і остаточний рукопис вже був підписаний юристами.

Видавництво Penguin Random House прагне випустити книжку саме до Дня подяки та різдвяних свят, коли її можна буде продавати як подарунок.

Принц Гаррі отримав 20 мільйонів доларів авансу за ці спогади, які планував витратити на благодійність. Працював над книжкою Гаррі разом з американським письменником Дж. Р. Мерінгером. Як повідомляє The Sun, письменник, мабуть, закінчив рукопис останніми тижнями.

"Рукопис завершено, він пройшов всі юридичні процедури. І більше не перебуває під контролем принца Гаррі. Дата публікації була перенесена, але вона призначена на кінець року", — кажуть інсайдери.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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Герцог Сассекський підписав контракт на книжку минулого року, незважаючи на неодноразові заклики поважати приватне життя його родини. Очікується, що Гаррі розповість у книжці про своє дитинство, спогади про матір – принцесу Діану, про розпад шлюбу його батьків, а також про стосунки з батьком Чарльзом, братом Вільямом та мачухою Каміллою.

Принц Гаррі казав, що писав книжку не як принц, яким народився, а як людина, якою він став, заявляючи, що хоче включити до цієї книжки злети та падіння, помилки та уроки, які отримав.

Можливо, у книжці з'явиться і розділ про те, як відбувалися святкування платинового ювілею бабусі Гаррі – королеви Єлизавети ІІ. Достеменно відомо, що Гаррі хоче, щоб його бабуся Єлизавета була показана у книжці в позитивному світлі.

Королева Єлизавета II, Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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