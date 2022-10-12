Мемуари принца Гаррі не побачать світ: королівська експертка пояснила причину

Колишня редакторка Tatler та Vanity Fair, а також авторка книжки "Хроніки Діани" та "Палацові документи" Тіна Браун заявила, що якщо принц Гаррі дасть "зелене світло" для випуску своєї книжки про життя в королівській родині, назад дороги до палацу вже не буде.

Королівська біографиня вважає, що зараз принц Гаррі та його дружина Меган перебувають у безвихідній ситуації. Сам герцог Сассекський вже намагається вилучити свої гучні мемуари з друку.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Тепер вони в цій безвихідній ситуації, коли гонорари отримані... Гаррі уклав угоду на випуск цієї книжки, в якій він повинен був розповісти все про своє жахливе життя як члена королівської сім'ї, але тепер він дійсно страждає через це, тому що він розуміє, Що немає шляху назад, якщо він це зробить", - каже пані Браун.

Як пише Daily Mail, якщо книжка вийде у світ, то принц навряд чи колись зможе повернутися до королівської родини. "Тому я завжди вважала, що книжка не побачить світ", - додала Тіна.

Тіна Браун / Фото: Associated Press

Журналістка, яка була однією з останніх, хто бачив принцесу Уельську живою влітку 1997 року, сказала, що, на її думку, Діана порадила б своєму синові знайти спосіб повернутися до сім'ї. Мемуари були підписані та готові до очікуваного осіннього випуску. Принц Гаррі підписав угоду на суму 44 мільйони доларів і випуск трьох книжок і зрозуміло, що йому не запропонували б такі величезні гроші просто за те, щоб він розповів гарну історію про своє життя. Видавці чекають на "гарячі" подробиці, але принц тепер сумнівається, чи хоче він розривати абсолютно всі подробиці взаємин зі своєю британською родиною.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Вчора, нагадаємо, стала відома офіційна дата коронації короля Чарльза III. Він вибрав датою 6 травня, а це, між іншим, день народження сина Гаррі та Меган – Арчі. То що це – план примирення Чарльза чи якась помста?

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