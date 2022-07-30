"Мені неприємна форма, в якій вона висловлюється": Олена Зеленська відреагувала на критику її фото на обкладинці Vogue

Олена Зеленська дала ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для ТСН. Перша леді відреагувала на хейт стосовно її світлини на обкладинці американського журналу Vogue.

Дружина президента зазначила, що кожен має право висловлювати свою думку.

"Це ж не вперше в мене. Я вже до цього починаю звикати. Я розумію, що кожна людина має право на свою думку. Це ж демократія – на це вона і є демократією. Кожен може висловлювати свою думку. Можливо, мені дещо іноді неприємна форма, в якій вона висловлюється, але це мої емоції", - сказала Олена.

Перша леді розуміє, що з естетичної точки зору комусь це подобається, а комусь ні. Але пані Зеленська впевнена у тому, що її поява на обкладинці популярного глянцю приверне більше уваги до України на міжнародній арені, адже це видання читають мільйони людей у світі.

"Ми передивлялися концепцію, але ж ти до кінця не можеш знати, як це буде. Коли тебе особисто запрошує Анна Вінтур (головна редакторка Vogue, - прим.ред.), а потім ще додає, що буде знімати Енні Лейбовіц, то, мені здається, не варто відмовлятися.

Це не вперше, коли західні експерти у захваті, а українські не дуже. Це звична ситуація. Авжеж, це нормально. Ми маємо про себе говорити відверто. Тому я з розумінням ставлюся до такої ситуації", - додала Олена.

Ще перша леді розповіла, що її фотосесія із Лейбовіц тривала кілька годин, а фотосет її чоловіка Володимира – 15-20 хвилин, бо у нього не було більше часу.

"На щастя, ми одне одного відчуваємо. Нам не потрібно щось грати, для того, щоб вийшло гарне фото", - прокоментувала Зеленська спільні світлини з чоловіком.

Критика обкладинки із першою леді породила флешмоб у соцмережі #sitlikeagirl. Українки публікують свої світлини, на яких сидять у такій самій позі, як Олена. Це не лише прояв підтримки дружини президента, а й протест проти дискримінації та гендерних стереотипів.

"У кожного свої уявлення, своя думка про те, як має поводитися жінка. Можливо, менше критерій видаємо для чоловіків, тому така диспропорція виходить. Проте ми живемо у такому сучасному світі, у якому так довго це обговорювати уже немає сенсу. У нас є важливіші справи зараз", - підсумувала Зеленська.

Нагадаємо, в інтерв'ю Зеленська також розповіла, чим наразі займаються її діти - донька Олександра і син Кирило.

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