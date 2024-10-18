"Мені пощастило": принцеса Євгенія розповіла про головне, чого її навчила королева Єлизавета ІІ

Принцеса Йоркська Євгенія розповіла про жінок у своєму житті, які вплинули на неї, особливо відзначивши свою дорогу бабусю – покійну королеву Єлизавету II.

Принцеса Євгенія поділилася даниною поваги жінкам, які сформували її життя, віддавши особливу шану королеві Єлизаветі II.

Принцеса Євгенія та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Виступаючи у подкасті White Wine Question Time Кейт Торнтон, Євгенія сказала:

"Вона була просто однією із найкращих людей у ​​світі. Її почуття обов'язку, її відданість і її любов до свого народу справді виявлялися публічно — як ви всі бачили — і це відбувалося в приватному порядку з нами. Ми навчилися у неї, як щось робити, як розмовляти з людьми, як залишатися сильними, старанними та добрими. Вона прищепила нам дуже багато, і — боже, як мені пощастило, що я маю частинку її", — зворушливо висловилася про покійну бабусю принцеса Євгенія, цитує її слова express.co.uk.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Любила принцеса Йоркська проводити літні канікули у Балморалі – улюбленому шотландському маєтку королеви. Раніше Євгенія публічно розповідала, чому її бабуся королева так любила це місце і чим займалася там.

Нагадаємо, королева Єлизавета II пішла з життя 8 вересня 2022 якраз у Балморалі. Це було мирно, уві сні. Нещодавно екс-прем'єрміністр Борис Джонсон розповів, через що померла королева.

Читайте також: