"Мені пощастило": принцеса Євгенія розповіла про головне, чого її навчила королева Єлизавета ІІ

Принцеса Йоркська Євгенія розповіла про жінок у своєму житті, які вплинули на неї, особливо відзначивши свою дорогу бабусю – покійну королеву Єлизавету II.
Принцеса Євгенія поділилася даниною поваги жінкам, які сформували її життя, віддавши особливу шану королеві Єлизаветі II.
Виступаючи у подкасті White Wine Question Time Кейт Торнтон, Євгенія сказала:
"Вона була просто однією із найкращих людей у світі. Її почуття обов'язку, її відданість і її любов до свого народу справді виявлялися публічно — як ви всі бачили — і це відбувалося в приватному порядку з нами. Ми навчилися у неї, як щось робити, як розмовляти з людьми, як залишатися сильними, старанними та добрими. Вона прищепила нам дуже багато, і — боже, як мені пощастило, що я маю частинку її", — зворушливо висловилася про покійну бабусю принцеса Євгенія, цитує її слова express.co.uk.
Любила принцеса Йоркська проводити літні канікули у Балморалі – улюбленому шотландському маєтку королеви. Раніше Євгенія публічно розповідала, чому її бабуся королева так любила це місце і чим займалася там.
Нагадаємо, королева Єлизавета II пішла з життя 8 вересня 2022 якраз у Балморалі. Це було мирно, уві сні. Нещодавно екс-прем'єрміністр Борис Джонсон розповів, через що померла королева.
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