"Мені пощастило провести з нею останні 24 години її життя": принцеса Анна зворушила словами про королеву Єлизавету II

Королівська принцеса Анна супроводжувала труну з тілом своєї матері королеви Єлизавети II із Шотландії до Лондона. Тіло монархині вчора було доставлено до Букінгемського палацу, а принцеса після прибуття до Лондона зробила заяву для ЗМІ.

Саме 72-річна принцеса Анна забила на сполох 8 вересня, коли побачила, що королеві Єлизаветі II стає зле. Вона була разом з нею в замку Балморал того дня і провела з мамою останні 24 години її життя.

Принцеса Анна супроводжує тіло Єлизавети II у Букінгемський палац / Фото: Associated Press

"Мені пощастило розділити останні 24 години життя з моєю найдорожчою матір'ю. Для мене було честю і привілеєм супроводжувати її в її останній подорожі.

Спостереження за любов'ю та повагою, виявленими стількими людьми у цих подорожах, було і смиренністю, і наснагою.

Ми всі розділимо унікальні спогади. Я дякую всім і кожному, хто поділяє наше почуття втрати.

Можливо, нам нагадали, як багато її присутності та внеску у нашу національну ідентичність ми сприймали як належне.

Я також дуже вдячна за підтримку та розуміння, запропоновані моєму дорогому братові Чарльзу, коли він бере на себе додаткові обов'язки монарха. Моїй матері, Королеві, дякую", - йдеться в заяві королівської принцеси.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Раніше ми повідомляли, що саме останнім бажанням королеви було те, щоб її єдина дочка Анна супроводжувала тіло монархині до Лондона. У її останній подорожі до Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II з дітьми Чарльзом та Анною / Фото: Associated Press

Її данину поваги було опубліковано в Instagram-акаунті королівської родини разом із фотографією Анни та королеви Єлизавети II, яка вперше була опублікована в ознаменування 90-річчя покійного монархині 2016 року. Мати і дочка позують на дивані у Білій вітальні Віндзорського замку.

Раніше з'явилася інформація про ймовірну причину смерті Її Величності королеви Єлизавети II.

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