Мері у білій сукні, а Фредерік у синьому костюмі: представлені нові портрети данського королівського подружжя

Днями були опубліковані нові портрети датського королівського подружжя.
Король Данії Фредерік X та королева Мері позували перед об'єктивом фотографа Стіна Евальда у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.
"Відтепер портрети будуть використовуватися королівським двором у зв'язку, серед іншого, з офіційними поїздками, візитами та особливими заходами, а також під патронажем королівського подружжя", — йдеться у повідомленні під знімками.
На фотосесію королева Мері приїхала у білій сукні, із золотою підвіскою з літерою "F" на її шиї від бренду Halberstadt, сережках з великим камінням, вона зробила гарне укладання та виразний макіяж у теплих відтінках.
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Король Фредерік X був у темно-синьому костюмі-трійці, білій сорочці та краватці. Вони обидвоє мали елегантний та стильний вигляд.
Нагадаємо, нещодавно королева Мері повернулася з короткої відпустки, яку провела з дітьми в Австралії. Папараці заскочили її на пляжі в купальнику.
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