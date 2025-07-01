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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Мері в кораловому костюмі, а Сільвія в жакеті і штанях: королеви Данії та Швеції зустрілися в Копенгагені

Королева Швеції Сільвія приїхала з візитом до Данії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та королева Сільвія

Королева Мері та королева Сільвія / © Getty Images

Її зустріла королева Данії Мері. Разом вони були присутні на святкуванні 25-ї річниці мосту Ересунн на пляжі Амагер-Странд у Копенгагені.

Королева Сільвія з’явилася в твідовому подовженому жакеті, під яким був білий топ, і одягла сині широкі штани, а взута була в чорні шкіряні кеди. Королева наділа білу пов’язку на голову, зробила зачіску та макіяж, а також мала перлинні сережки, перлинне кольє і тонкий золотий ланцюжок на шиї.

Королева Мері та королева Сільвія / © Getty Images

Королева Мері та королева Сільвія / © Getty Images

Королева Мері була одягнена в кораловий штанний костюм і блузку до тону, взута в замшеві туфлі-човники запорошеної троянди, волосся зібрала в низький пучок, наділа перлинні сережки-висячки і перлинну каблучку, зробила виразний макіяж і червоний манікюр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, де король і королева Данії вирішили провести свою літню відпустку.

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