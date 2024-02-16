Метте-Маріт у сорочці, а Гокон у костюмі: норвезька кронпара сходила на виставку

Кронпринц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт були присутні на відкритті виставки "Королівські фотографи" у художній стайні королеви Соні в Осло.

Метте-Маріт приїхала на захід у темно-синій сорочці тонкий пояс на якій підкреслював її талію та одягла чорну спідницю, розпустила своє біляве волосся і дополнила образ сережками-висячками. У неї на обличчі був дуже легкий денний макіяж.

Її чоловік і майбутній король Норвегії Гокон одягнув темно-синій костюм із двобортним піджаком, світлу сорочку та чорну краватку. Кронпара виконувала свої королівські обов'язки на заході.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кронпринц Гокон старший син короля Гаральда V та королеви Соні. Нещодавно у монарха запитали, чи не планує він зректися престолу на користь сина, як це зробила данська королева Маргрете. Відповідь короля зовсім не здивувала.

Читайте також: