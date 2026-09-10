Метте-Маріт змінила образ перед появою на балконі: що означало її вбрання після похорону короля Гаральда

Король Гокон і Королева Метте-Маріт на балконі / © Associated Press

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Після похорону короля Гаральда норвезька королівська родина вийшла на балкон Королівського палацу, щоб привітати людей, які зібралися в Осло. У цей момент увагу привернула Метте-Маріт, адже її образ помітно відрізнявся від того, у якому вона з’явилася на жалобній церемонії.

На похороні королева дотримувалася суворого траурного стилю, тому обрала чорне вбрання, головний убір і багаторядне перлове намисто. Перли давно мають особливе місце в королівському траурному гардеробі — їх часто обирають як символ скорботи та пам’яті.

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Королева Метте-Маріт під час прощальної церемонії / © Getty Images

Але для появи на балконі вона вже одягла іншу сукню, яка була менш формальна, адже її прикрашало мереживо на грудях, також королева змінила прикраси на шиї і обрала намисто з золотим кулоном.

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Цей її образ здавався легшим, а прикраси набули більш особистого характеру, адже на золотому кулоні була велика літера H — це перша літера імені її чоловіка короля Гокона — Haakon.

Король Гокон і Королева Метте-Маріт на балконі / © Getty Images

Чому це важливо?

Балконна сцена відбулася вже після завершення похоронних церемоній. Таким чином жалобний період завершився, а норвезькі прапори знову підняли на повну висоту. Після поховання також пролунали церковні дзвони, офіційно позначивши завершення національної жалоби.

Тож зміна образу Метте-Маріт добре читається в контексті самого моменту. Якщо під час похорону її одяг і прикраси були частиною церемонії прощання, то балконна поява вже мала інший характер — це була зустріч із громадськістю після завершення жалобних обрядів.

Цікаво, що подібна зміна відбулася і в образі принцеси Інгрід Александри. Під час появи на балконі вона зняла жалобний головний убір, змінила сережки на довгі перлинні і розпустила волосся.

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Інгрід Александра і її молодший брат Сверре Магнус / © Getty Images

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