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Метте-Маріт змінила образ перед появою на балконі: що означало її вбрання після похорону короля Гаральда
Зміна образу після жалобної церемонії не залишилася непоміченою.
Після похорону короля Гаральда норвезька королівська родина вийшла на балкон Королівського палацу, щоб привітати людей, які зібралися в Осло. У цей момент увагу привернула Метте-Маріт, адже її образ помітно відрізнявся від того, у якому вона з’явилася на жалобній церемонії.
На похороні королева дотримувалася суворого траурного стилю, тому обрала чорне вбрання, головний убір і багаторядне перлове намисто. Перли давно мають особливе місце в королівському траурному гардеробі — їх часто обирають як символ скорботи та пам’яті.
Але для появи на балконі вона вже одягла іншу сукню, яка була менш формальна, адже її прикрашало мереживо на грудях, також королева змінила прикраси на шиї і обрала намисто з золотим кулоном.
Цей її образ здавався легшим, а прикраси набули більш особистого характеру, адже на золотому кулоні була велика літера H — це перша літера імені її чоловіка короля Гокона — Haakon.
Чому це важливо?
Балконна сцена відбулася вже після завершення похоронних церемоній. Таким чином жалобний період завершився, а норвезькі прапори знову підняли на повну висоту. Після поховання також пролунали церковні дзвони, офіційно позначивши завершення національної жалоби.
Тож зміна образу Метте-Маріт добре читається в контексті самого моменту. Якщо під час похорону її одяг і прикраси були частиною церемонії прощання, то балконна поява вже мала інший характер — це була зустріч із громадськістю після завершення жалобних обрядів.
Цікаво, що подібна зміна відбулася і в образі принцеси Інгрід Александри. Під час появи на балконі вона зняла жалобний головний убір, змінила сережки на довгі перлинні і розпустила волосся.