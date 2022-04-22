Мей Маск з подругою прийшли на захід у вбраннях від українських дизайнерів

Модель,бізнесвумен і мама Ілона Маска активно висловлює свою підтримку українським брендам.

Мей Маск продовжує підтримувати Україну. Бізнесвумен все частіше з'являється на публіці в одязі від українських брендів.

Цього разу пані Маск вийшла у світ у синьому костюмі зі стразами від української дизайнерки Валерії Ковальської. А зверху вона одягла пуховик від українського бренду ienki ienki.

А на подрузі Мей – Ітай – була гарна сукня-вишиванка від української дизайнерки Юлії Магдич.

В образах від українських дизайнерів вони відвідали прем'єру американського політичного телесеріалу "Газліт", яка відбулася у музеї Метрополітен у Нью-Йорку.

"Підтримуй українських дизайнерів", - написала мама Ілона Маска, додавши хештег #StandbyUkraine.

Нагадаємо, у синьому вбранні від Валерії Ковальської Мей побувала на Тижні моди у Нью-Йорку у вересні 2019 року.

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