"Ми будемо захищати кожен куточок нашої України": військовослужбовець звернувся до своїх підписників

Боєць ЗСУ підбадьорив всіх українців.

Український військовий Олександр записав для своїх фоловерів відео та опублікував його в Instagram і TikTok. Він підбадьорив українців і запевнив, що вони будуть захищати кожен куточок нашої Батьківщини.

"Сьогодні, як ніколи, тяжко всім: як місцевим, так і військовим. Але військові тримають це небо і захищають нашу неньку. Нас з дитинства вчили захищати свою неньку, захищати місто, в якому ти народився. Зараз і надалі ми, військовослужбовці ЗСУ, будемо захищати кожен куточок нашої України! Слава Україні! Героям слава!" – сказав військовий.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ зі зброєю в руках із запалом станцювали під веселу музику.

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