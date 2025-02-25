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"Ми чудово проводили час": королівський помічник висловився про роботу з Меган та Гаррі

"Ми чудово проводили час": королівський помічник висловився про роботу з Меган та Гаррі

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Колишній королівський помічник Джейсон Кнауф публічно висловився про скандал навколо передбачуваних знущань Меган Маркл над королівським персоналом.

Колишній королівський помічник, який працював із принцом Вільямом та принцесою Кейт протягом семи років, з'явився у програмі "60 Minutes Australia", щоб розповісти про свою роботу на королівську родину.

Джейсон згадав, з якою пильною увагою він зіткнувся після того, як його внутрішній електронний лист про Меган просочився у ЗМІ.

2018 року Джейсон відправив внутрішній електронний лист, в якому висловив стурбованість з приводу передбачуваної поведінки з персоналом Меган. Через три роки електронний лист був оприлюднений, якраз перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган з Опро Вінфрі, пише Hello!.

Герцог та герцогиня Сасекські / © Getty Images
Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Меган Маркл тоді рішуче відкинула ці звинувачення, заявивши, що стала жертвою наклепницької кампанії.

У програмах "Джейсона запитали про ЗМІ, що послідувала за цією увагою, і він сказав: "Я думаю, це важко, але, ймовірно, це досить добре. Як той, хто допомагав іншим людям справлятися з суспільною увагою, мені іноді доводилося приймати власні ліки. У будь-якій роботі не можна обирати тільки те, що приносить задоволення. І це стосується як принца та принцеси, так і всіх інших, хто на них працює. Тому я нічого не став би змінювати", — заявив чоловік.

Потім Джейсона запитали, чи він шкодує про щось. Його відповідь була: "Ні, це не те, чого я прагнув би, але, знаєте, наприкінці дня ви робите приголомшливу роботу. Ви повинні прийняти все, що з цим пов'язано".

Герцог та герцогиня Сасекські / © Getty Images
Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Незважаючи на розбіжності, Джейсон тепло відгукувався про роботу з Гаррі та Меган.

"Я дуже тісно співпрацював з ними обома, і ми чудово проводили час", — сказав він.

Згадуючи їхнє весілля 2018 року, він додав: "Робота над їхнім весіллям була дивовижною, чарівним досвідом, і ви знаєте, я бажаю їм всього найкращого та їхній прекрасній родині".

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press
Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Associated Press

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