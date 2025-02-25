"Ми чудово проводили час": королівський помічник висловився про роботу з Меган та Гаррі

Колишній королівський помічник, який працював із принцом Вільямом та принцесою Кейт протягом семи років, з'явився у програмі "60 Minutes Australia", щоб розповісти про свою роботу на королівську родину.

Джейсон згадав, з якою пильною увагою він зіткнувся після того, як його внутрішній електронний лист про Меган просочився у ЗМІ.

2018 року Джейсон відправив внутрішній електронний лист, в якому висловив стурбованість з приводу передбачуваної поведінки з персоналом Меган. Через три роки електронний лист був оприлюднений, якраз перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган з Опро Вінфрі, пише Hello!.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Меган Маркл тоді рішуче відкинула ці звинувачення, заявивши, що стала жертвою наклепницької кампанії.

У програмах "Джейсона запитали про ЗМІ, що послідувала за цією увагою, і він сказав: "Я думаю, це важко, але, ймовірно, це досить добре. Як той, хто допомагав іншим людям справлятися з суспільною увагою, мені іноді доводилося приймати власні ліки. У будь-якій роботі не можна обирати тільки те, що приносить задоволення. І це стосується як принца та принцеси, так і всіх інших, хто на них працює. Тому я нічого не став би змінювати", — заявив чоловік.

Потім Джейсона запитали, чи він шкодує про щось. Його відповідь була: "Ні, це не те, чого я прагнув би, але, знаєте, наприкінці дня ви робите приголомшливу роботу. Ви повинні прийняти все, що з цим пов'язано".

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Незважаючи на розбіжності, Джейсон тепло відгукувався про роботу з Гаррі та Меган.

"Я дуже тісно співпрацював з ними обома, і ми чудово проводили час", — сказав він.

Згадуючи їхнє весілля 2018 року, він додав: "Робота над їхнім весіллям була дивовижною, чарівним досвідом, і ви знаєте, я бажаю їм всього найкращого та їхній прекрасній родині".

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Associated Press

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