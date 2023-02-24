"Ми допомагатимемо скільки буде потрібно": прем’єр-міністерка Фінляндії опублікувала фото із Зеленським

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зазнімкована з президентом України Володимиром Зеленським. На фото накладений прозорий фон у колір українського прапора – синьо-жовтий.

Знімок був зроблений під час офіційного візиту Санни до Києва у травні минулого року.

Прем’єр-міністерка присвятила допис річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона зауважила, що фінський народ підтримує і буде підтримувати українців доти, доки це буде потрібно. Марін також додала, що російські загарбники будуть покарані за свої злочини.

"Питання України – це наше. Сьогодні минає рівно рік, як Росія розпочала повномасштабну, незаконну та жорстоку війну в Україні. Війна триває вже 365 довгих днів. Мільйони українців були змушені покинути свої домівки, і дуже багато людей загинули, були поранені або втратили близьких. Атаки на інфраструктуру України залишили мільйони українців без опалення, води та світла посеред найхолоднішої зими.

Спроба Росії незаконно анексувати території іншої держави є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Своєю атакою Росія показала, що хоче зруйнувати європейський порядок безпеки. Українці борються не лише за власну свободу, а й за цінності, на яких побудована Європа. Вони захищають нашу спільну безпеку.

Фіни співчувають болю та горю українців. Фінляндія та ЄС рішуче підтримали Україну, яка стала об’єктом загарбницької війни Росії. Фінляндія прийняла українців, які тікали від війни, і передала Україні гуманітарну допомогу, засоби захисту та оборонне обладнання, починаючи з важкого озброєння. ЄС запровадив широкі санкції проти Росії з першого дня війни. Незаконний злочин Росії у вигляді агресії буде оцінено в міжнародних судах, а винні у військових злочинах відповідатимуть за свої дії.

Фінляндія повинна зробити все можливе, щоб Росія припинила свою незаконну війну, територіальна цілісність України була відновлена, Україна зберегла своє право на самовизначення, а країна стала на шлях відновлення та членства в Європейському Союзі. Тут ми підтримуємо прагнення самих українців до миру на їхніх умовах і тоді, коли Україна буде до цього готова.

Наше послання українцям сьогодні таке ж, як і з початку війни: ми підтримуватимемо і допомагатимемо скільки буде потрібно. Ми на вашому боці" – написала прем’єр-міністерка Фінляндії, додавши гасло українською мовою: "Слава Україні!"

Нагадаємо, під час свого візиту до України Санна Марін відвідала Ірпінь та Бучу, де їй показали наслідки "руського міра".

Фотографи також зазнімкували, як прем’єр-міністерка тепло і радісно зустріла Зеленського під час саміту ЄС у Брюсселі.

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