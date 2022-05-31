"Ми хочемо, щоб вона вступила": Олена Зеленська розповіла, де їхня донька планує навчатися

Перша леді України в інтерв'ю пресі розповіла, де хоче навчатися їхня донька Олександра.
Олена Зеленська дала українським ЗМІ інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону. Під час нього перша леді розповіла про своїх дітей – 17-річну Олександру і 9-річного Кирила.
Діти зараз перебувають з нею.
"На щастя, змогли собі облаштувати побут, що вони (діти – прим.ред.) не мали нікуди їхати і я не мала від них нікуди їхати", - сказала перша леді.
Олександра цьогоріч – випускниця школи. Вона планує вступати до ВИШу в Україні.
"Ми всі переживаємо. Це важливий етап в її житті і, на жаль, він припадає на такий складний етап в житті нашої родини і країни. Випускного не буде. Школу закінчуємо дистанційно. Вступати вона буде в Україні. Вона це вирішила ще перед війною. Нічого не змінилося, своїх планів не хочемо змінювати", - розповіла пані Зеленська.
За словами Олени Володимирівни, вони на доньку не тиснули у виборі закладу для вступу. Дружина президента задоволена, що донька буде навчатися в Україні, адже розлучатися з нею вона б зараз не хотіла.
Олександра буде здавати мультимедійний тест, до якого готується.
Який саме заклад і спеціальність донька обрала, перша леді тримає у секреті.
"Ми всі хочемо, щоб вона вступила, не тиснемо на неї. Не буду казати і вона дуже просить, щоб я про це не розповідала. Гуманітарний напрямок. В країні, вдома, будемо навчатися тут", - зізналася Олена Володимирівна.
Син Кирило, як і всі діти, навчається вдома. Зеленська долучена до цього процесу. І вона дуже хоче, щоб всі діти повернулися 1 вересня до навчання в школах.
Кирило дуже скучає за спілкуванням зі своїми шкільними друзями.
"Він хоче спілкуватися. Наразі зараз це не дуже можливо. Будемо сподіватися, що все ж таки літо дасть нам змогу побачити нові можливості для всіх дітей", - підсумувала Зеленська.
Нагадаємо, перша леді розповіла, як їхня родина переживає війну.
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