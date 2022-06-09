"Ми можемо перемогти тиранію": Володимир Зеленський виступив із пронизливою промовою на TIME100 у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський щодня нагадує світові про те, що війна у нашій країні продовжується. Минулої ночі Зеленський відеозв'язком виступив на галаконцерті 2022 TIME100 у Jazz у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку.

Повна промова президента була опублікована на сайті time.com. Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. Він набрав понад 3,3 мільйони голосів. Пропонуємо прочитати його промову з виступу.

"Пані та панове, привіт з України та дякую за можливість звернутися до вас.

Коли я дізнався, що мене назвали найвпливовішою людиною (в опитуванні читачів TIME100), я сприйняв це як визнання того, що роблять усі наші люди – усі українці, які захищають свободу та незалежність нашої держави. І для мене велика честь бути лідером цих людей.

Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Крім мене, до п'ятірки найкращих цього року увійшли Ілон Маск, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з COVID, та президент США Джо Байден. Цей рейтинг складений у той час, коли Європа переживає найстрашнішу війну за 77 років — війну, яку ми поки що не можемо зупинити.

Чому так? Чому ми не можемо зупинити кровопролиття? Чому наш вплив не працює на повну потужність? І чому людина, якої немає у нашому списку, взагалі тримає у заручниках мільйони людей? Думаю, ви погодитеся, що ці питання зараз буквально висять у повітрі. Але чи маєте ви відповіді?

На другому місці в нашому топ-листі, в топі найвпливовіших — Ілон Маск: людина, яка запускає ракети в космос і знає, як здивувати світ, людина, яка розсуває межі можливого, як для інтелекту, так і для технологій.

Але думки світових лідерів зосереджені не так на Ілоні, не так на його ракетах, які забезпечують прогрес у житті. Думки світових лідерів спрямовані на тих, хто запускає ракети по мирних жителях та знищує життя. За 105 днів повномасштабної війни Росія застосувала близько 2600 різних ракет проти українських міст, переважно проти цивільних об'єктів, підприємств, залізниць, мостів, університетів і навіть житлових будинків.

Одна з цих ракет убила в нашій Одесі одразу трьох людей: тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю. Три покоління однієї сім'ї. Кірі був лише місяць, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Що вона бачила у своєму житті? І що її вбивство додало до впливу Росії?

На початку цієї війни я розмовляв із Ілоном. Він спитав мене, чим він може допомогти. І він допоміг. Завдяки його технологіям ми можемо забезпечити наших людей стабільним інтернетом навіть тоді, коли російські ракети знищили всю інфраструктуру.

Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Але чи є світові лідери, які турбуються про те, чи візьме Ілон слухавку, коли йому телефонують, чи ті, хто турбується, чи прийме він їх? Чи є лідери, які думають, яким буде стіл, коли Ілон Маск сяде, щоб поговорити з ними? То що насправді дає вплив? Які ракети? Ті, що служать науці, або ті, що служать смерті? Щось вийшло з-під контролю, чи то наш власний вплив, який ми починаємо недооцінювати, чи наше ставлення до лідерства, ставлення до того, що означає бути лідером.

Ілон Маск / Фото: Getty Images

Я дуже поважаю Бориса Джонсона. Він справжній друг України та стійкий захисник свободи. Але, нажаль, не все від нього залежить, чи будуть продукти на столах мільйонів людей в Африці, Азії та Латинській Америці. Саме російський флот, а не британський чи якийсь інший, заблокував українські чорноморські порти, тож світ опинився на межі страшної продовольчої кризи. І справа не лише у ціновій кризі. Ми не можемо експортувати нашу пшеницю, кукурудзу, олію та інші продукти, які грали стабілізуючу роль на світовому ринку. Це означає, що, на жаль, десятки країн можуть зіткнутися із фізичним браком продовольства. Мільйони людей можуть померти з голоду, якщо російська блокада Чорного моря продовжиться.

Ми постійно говоримо з Борисом та іншими лідерами про те, як зняти російську блокаду наших портів та як відновити свободу судноплавства – одну з основних свобод людства. Але поки що ми шукаємо способи захистити свободу, її руйнує інша людина. Інша людина продовжує шантажувати світ голодом. Він відрізняється у всіх сенсах цього слова, особливо у тому, як ця людина виборює вплив. І в мене питання: чому ця інакшість досі прийнятна для деяких лідерів та країн?

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Я залишаю це питання вам, тому що насправді кожен має відповісти на нього. Насамперед для себе, щоб глибоко відчути те, що називається цінностями. Вони існують?

Справедливо, що медичних працівників, які боролися з COVID, було відзначено цього року у голосуванні TIME. Вони справді цілителі свого часу. І своєю сумлінною працею вони закликали весь світ до об'єднання, нарешті до об'єднання. Спочатку байдужі країни думали, що досить просто закрити кордони та забезпечити себе — насамперед себе — вакциною. Але пізніше стало зрозуміло, що COVID-19 немає кордонів, і з ним не можна боротися лише в рамках національних кордонів. Навіть найпередовіші системи охорони здоров'я були не готові до вірусу. Нажаль, їм довелося пройти через жахливу несправедливість боротьби з COVID-19, щоб знайти вакцину, узгодити єдині правила реагування, глобальний механізм розподілу вакцин. Чому це відбувається знову?

Зброя та санкції – це також вакцина: вакцина від COVID-22, яку привезла Росія. Ненависть це вірус, і він навіть більш смертоносний, ніж COVID-19. Поширюється через пропаганду — завдяки безкарності вбивць, завдяки російській нафті, яка все ще перебуває на світовому ринку, завдяки грошам, які все ще течуть між світовою фінансовою системою та російськими банками, завдяки великим компаніям, які все ще вірять, що не вистачає крові на гроші з російського ринку, хоча десятки тисяч людей загинули та мільйони були змушені покинути свої будинки через цю війну.

Коли ненависть постукає у ваші двері, чи будете ви готові? Чи захистять вас якісь маски від російського COVID-22? І чому вакцину проти нього — зброю та санкції — так важко дістати у достатній кількості? Чому деякі країни вдають, ніби COVID-22 не існує? Як і для конспірологів, COVID-19 не було. Чому деякі люди нічому не вчаться навіть із крові та смерті?

Я вдячний президенту Байдену за об'єднання вільного світу, коли виникла загроза Росії. Сьогодні ми маємо різні інструменти для реагування. Це оборонна підтримка України, фінансова допомога та політична координація між багатьма країнами. Це ще й ленд-ліз, який повертає той сенс боротьби за свободу, який був актуальним під час Другої світової війни, тому що нинішня загроза аналогічна за масштабом.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Однак війна Росії проти України все ще триває, і зараз, поки ви слухаєте мій виступ, українські військові гинуть на полі бою. Російська армія обстрілює наші міста артилерією та авіацією. У списку дітей, які загинули внаслідок російських ударів від 24 лютого, вже понад 260 імен.

І коли це скінчиться?

Насправді це ключове запитання. Але чому досі немає відповіді? Чому нашого впливу недостатньо для цього? Ми боягузи? Ні. Можливо, нам чогось не вистачає у нашій справжній силі. Можливо, ми не використовуємо весь потенціал нашого впливу та нашого лідерства. Це моє питання Сполученим Штатам, партіям, суспільству, демократам та республіканцям, Конгресу та Президенту.

Настав час бути на 100% впливовим. Ми можемо перемогти тиранію. Справді, кожен із нас — кожен є лідером нашого часу. Ми можемо надійно захистити волю. Ми можемо припинити шантаж від людини, якій взагалі немає місця у нашому списку. Якщо ми готові до цього, то ми маємо це зробити, бо до цього зобов'язує нас вплив.

Дякую. Слава Україні!".

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