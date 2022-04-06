"Ми не віддамо наших дітей війні": Олена Зеленська показала українських сиріт

Перша леді України розповіла, як рятували дитячий будинок.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлини українських дітей-сиріт, які мають інвалідність. Когось з них покинули після народження, а когось забрали від неблагополучних батьків.

У дописі перша леді написала про складності евакуації цих дітей.

"І ось – війна. Важко евакуювати навіть одну дитину, а тут довелося рятувати цілий дитячий будинок. Можливо, ці діти непотрібні власним батькам, але вони виявилися небайдужими для багатьох дорослих з усієї України та інших країн.

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Евакуаційним потягом усі 25 вихованців Кам’янського спеціалізованого будинку дитини прибули до польського Хелму. А звідти автобусами вирушили до Швейцарії. Позавчора ввечері малюки (наймолодшим – усього кілька місяців!) приїхали в місце призначення, де їх сердечно прийняли представники Департаменту захисту дітей та молоді (DGEJ) разом із місцевими соціальними партнерами під керівництвом Філіпа Леуба, державного радника кантону Во, та Сесли Амарель, радника кантону Во, а також Unisante та лікарня CHUV. Тепер вони в безпеці й матимуть належний медичний догляд", - написала Олена.

Зеленська подякувала всім, хто цьому сприяв.

Олена Володимирівна сподівається, що вже найближчим часом вдасться вивезти до Швейцарії й інших дітей.

"Вкотре кажу: ми не віддамо наших дітей війні", - підсумувала Олена.

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