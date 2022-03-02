"Ми не збираємося здаватись": Олена Зеленська звернулася до світової спільноти

Перша леді України зазначила, що ми, українці, б'ємося і за мир в інших країнах світу.
Олена Зеленська звернулася до світової спільноти, щоб ті побачили, що зараз відбувається в Україні, на яку напала ворожа Росія і знищує українців, дітей, будинки та інфраструктуру.
Перша леді опублікувала в Instagram відео і написала:
"Це – Україна просто зараз. Цей ролик для того, щоб світ побачив – у нас війна. Через напад Путіна українці щоночі ведуть дітей до підвалів і б’ються з ворогом під стінами рідних будинків. Україна – миролюбна країна.
Ми проти війни та не нападали першими. Але ми не збираємося здаватись. Світе, дивися: ми б’ємося за мир і у ваших країнах", - написала перша леді.
Своє звернення вона також написала англійською.
English version below
This is how Ukraine looks right now. Here is a video for the world to see – we are at war. Because of Putin's attack, Ukrainians have to take their children to basements every night and fight the enemy beneath the walls of their homes. Ukraine is a peaceful country. We are against the war and did not attack first. But we are not going to give up. The whole world, look: we are fighting for peace in your countries as well.
Нагадаємо, президентське подружжя Латвії висловило підтримку Україні та закликало європейських лідерів прискорити її шлях до членства в ЄС.
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