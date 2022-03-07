"Ми обов’язково переможемо і відбудуємо кожну вулицю": Марина Порошенко відвідала Васильків

Колишня перша леді України підтримала тероборону у Василькові.

Сьогодні, 7 березня, Марина Порошенко з чоловіком Петром Порошенком відвідали Васильків. Там вони підтримали хлопців з батальйону тероборони "Скіф", привізши їм військове обладнання для оборони міста.

Експерша леді також зазначила, що з цим містом у неї багато спогадів з юнацтва.

"Я дуже люблю Васильків, бо з цим містом пов’язано багато юнацьких спогадів. Мій чоловік 37 років тому проходив тут строкову службу, а я приїжджала його відвідати. У часи президентства Петра Олексійовича, як перша леді, я не раз була в освітніх закладах Василькова, які активно і успішно розвивали інклюзивну освіту.

А сьогодні російські окупанти намагаючись зламати українській дух і український спротив нещадно бомблять житлові будинки, навчальні заклади та цивільну інфраструктуру міста. Багато васильківців лишилося без дому. Зруйновано і кращий професійний ліцей міста, який давав фах нашій молоді та дітям з особливими освітніми потребами.

Ми ніколи їм цього не пробачимо. Ми обов’язково переможемо! А після перемоги з любов’ю відбудуємо кожну вулицю і кожен будинок, щоб Васильків став ще кращим", - написала Марина Анатоліївна.

Нагадаємо, Олена Зеленська опублікувала допис, як допомогти Україні. Перша леді закликала всіх долучатися до інформаційної війни проти Росії.

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