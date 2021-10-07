"Ми прекрасні в 50, 60 і 70": графиня Софі Вессекська публічно поговорила про менопаузу

Графиня Вессекська Софі відверто говорить про ті речі, про які в суспільстві, як правило, говорити не прийнято.

Дружина принца Едварда, молодшого сина королеви Єлизавети II, підтримує нову кампанію, що закликає роботодавців підтримувати персонал, який переживає менопаузу на робочому місці.

Днями Софі приєдналася до дискусії за круглим столом з благодійною організацією Wellbeing of Women, ставши її королівською покровителькою раніше цього року. Кампанія закликає роботодавців підтримувати жінок і персонал, які переживають менопаузу на робочому місці, оскільки, за оцінками, 900 000 жінок у Великій Британії звільнилися з роботи через менопаузу, пише Hello!.

Графиня Софі Вессекська / Getty Images

"Жінки, змушені залишати робоче місце через менопаузу, — це трагічно, — сказала 56-річна Софі. — Ми прекрасні в свої 40 років, і ми ще більше прекрасні в свої 50, 60 і 70 років, і ми повинні святкувати це. Разом ми можемо підтримати тисячі жінок, які складають основу нашої робочої сили. Ми не можемо дозволити нікому покинути робоче місце, відчуваючи, що вони повинні скотитися в тінь. Ми повинні мати можливість змінитися".

У травні 2021 року графиня Софі стала покровителькою організації "Благополуччя жінок", що займається порятунком і зміною життів жінок, дівчаток і немовлят за допомогою досліджень, освіти та захисту інтересів. І вперше графиня Вессекська відверто розповіла про менструацію, менопаузу і вагітності під час відеодзвінка з головою організації професоркою Леслі Ріган і іншими експертами.

"Я завжди розуміла, що коли ми говоримо про жіноче здоров'я, насправді, цьому передують розмови про жіночі проблеми або проблеми, що відразу ж виставляє жінок в негативному світлі", — почала Софі. Королівська особа заявила, що сподівається допомогти нормалізувати ці табуйовані теми, піднявши їх "у відкриту, а не перетворюючи їх в якусь розмову за зачиненими дверима".

Графиня Вессекська Софі і принц Едвард / Getty Images

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Графиня Вессекська на особистому прикладі розповіла про свій досвід менопаузи і змін, які з нею відбуваються. "Насправді ми повинні святкувати той факт, що у нас більше не повинно бути менструацій — це повинно бути звільненням, але це схоже на кайдани", — сказала графиня. "Це описується як щось неймовірно негативне. По-перше, так, це визнання того факту, що так, ми стаємо трохи старшими, ми не такі молоді, як були раніше ... і зараз саме час визнати це. Менструальний цикл, періоди, менопауза, народження дітей ... ви знаєте, ми всі говоримо про народження дітей, але ніхто не говорить про менструації, ніхто не говорить про менопаузу, чому б і ні?", - сказала вона. "Це те, що трапляється з нами 12 разів на рік. Це те, що неймовірно нормально, але це те, що приховано. І я думаю, що час сказати: "Досить, нам потрібно винести це на публіку і сказати, давайте поговоримо про це".

Невістка королеви Єлизавети II, активна пропагандистка гендерної рівності, сказала, що вона дуже тішиться почати співпрацю з Wellbeing of Women.

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