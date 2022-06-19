"Ми сподівалися, що скоро зможемо більше бачитися": Олена Зеленська в інтерв'ю розповіла про короткі зустрічі з чоловіком

"Ми сподівалися, що скоро зможемо більше бачитися": Олена Зеленська в інтерв'ю розповіла про короткі зустрічі з чоловіком

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю британській газеті The Guardian, у якому розповіла зокрема і про те, як її сім'я живе під час війни, розв'язаної Росією на території нашої країни.

Звісно, людей цікавить, як Олена та Володимир живуть сьогодні. Під час інтерв'ю перша леді трохи прочинила завісу таємниці і розповіла про життя у воєнний час.

Журналіст The Guardian запитує у Олени: "Коли американська розвідка робила все більш тривожні заяви про наміри Путіна, а Зеленський закликав українців не панікувати. Чи відчував він тиск у ті дні? Чи повертався він додому і болісно думав, може, він повинен попередити українців готуватися до війни?", - запитують у першої леді і ось, що Зеленська відповідає:

"Ні, звичайно, ні. З усіх боків була різна інформація. Звичайно, вдома зі мною ніхто не ділився військовими секретами", — каже вона.

"Той факт, що президент і його дружина спали вдома в ніч вторгнення, говорить багато про що. Невже вони дійсно не думали, що війна можлива, незважаючи на всі попередження? "Чесно? Ні. Я не могла повірити, що це станеться. У мене навіть паспорт не був готовий", – згадує Олена.

У розмові Зеленська розповідає, що напередодні 23 лютого вона провела зустріч в офісі з підлітками з приводу психічного здоров'я. За її словами, того дня у Ярослава (ред., її охоронець) був день народження.

Того останнього дня перед війною, за її словами, деякі люди в офісі обговорювали, що треба спакувати валізи на випадок, якщо війна справді почнеться, і Олена взяла собі на замітку зробити це наступного дня.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зараз Зеленська у Києві. Але не факт, що сім'я президента більше не є метою для росіян. Тому вона ухильно говорить про те, де вона мешкає зараз. І з трепетом розповідає про першу зустріч із чоловіком після того, як тривалий час була відсутня у Києві.

"Ми обнялися, привіталися і запитали одне одного, як справи. Діти були тут. Тепер ми можемо бачити одне одного, і вони можуть фізично торкатися свого батька, це трохи спрощує життя", — каже перша леді.

Пізніше, коли Зеленська позує на сходах будівлі адміністрації, з'являється президент, стискаючи в руках купу документів та у супроводі солдатів, які поспішають на зустріч. Він зупиняється, щоб обмінятися парою слів і швидко цілує її. Коли він йде, вони на мить тримають одне одного за руки, а потім знову вирушає в дорогу. Це своєрідні швидкоплинні взаємодії, які між подружжям є зараз.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ми сподівалися, що незабаром зможемо більше бачитися, але поки що я не бачу такої можливості", — каже вона. Поки триває путінська війна, її сім'ї, як і мільйонам інших українських сімей, судилося залишитись розколотим надвоє.

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