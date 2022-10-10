"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки потрібно": Урсула фон дер Ляєн підтримала українців

На сьогоднішні масові ракетні російські обстріли території України відреагувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вони записали відео, на якому висловили свою підтримку українському народу. Його опублікували на офіційній сторінці Єврокомісії у Facebook.

Політикині шоковані цинічними діями росіян. За їхніми словами, РФ на чолі із Путіним несе світу жорстокість і терор. І за скоєне вона має понести відповідальність.

"Я знаю, українців не залякати. І українці знають, що ми стоятимемо з Україною стільки, скільки потрібно", – сказала Урсула фон дер Ляєн. Каллас додала, що Євросоюз має передати Україні засоби ППО, які допоможуть захистити українців і їхню територію від ракетних атак росіян.

"Ми стоїмо тут на східному кордоні ЄС. Далі – Росія. Ми звертаємося до українців – ми підтримуємо вас усіма засобами, які у нас є", – сказала прем’єр-міністерка Естонії.

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